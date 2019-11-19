Судебные эксперты Беларуси и Черногории будут сотрудничать

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси и Судебно-экспертный центр Управления полиции Черногории подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.

Документ подписан на встрече директора Судебно-экспертного центра Александра Ивановича и зампредседателя ГКСЭ Сергея Евмененко.

Стороны будут вести научную работу по проблемам судебно-экспертной деятельности, совместно разрабатывать методы и методики, обмениваться информацией. Два ведомства будут сотрудничать в плане подготовки, переподготовки и повышения квалификации в сфере судебной экспертизы, обмениваться специалистами для прохождения стажировок.

Делегация из Черногории посетила лаборатории исследования наркотиков, материалов, веществ и изделий, а также химического исследования веществ неизвестной природы, взрывотехнических и пожарно-технических экспертиз, лаборатории экспертиз документов, денежных знаков и почерка, компьютерно-технических экспертиз. Глава иностранного ведомства ознакомился с белорусским опытом проведения судебно-медицинских, баллистических экспертиз и баллистических учетов.

Стороны обсудили наиболее перспективные направления взаимодействия. Иностранная сторона особо заинтересована в обучении своих специалистов по направлению компьютерно-технических экспертиз. Были достигнуты предварительные договоренности о визите белорусских экспертов в Судебно-экспертный центр Черногории в марте-апреле 2020 года.-0-