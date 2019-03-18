Судебные эксперты из Абу-Даби прошли стажировку в ГКСЭ Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа специалистов Департамента судебной экспертизы полиции Абу-Даби (ОАЭ) завершила обучение в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ), сообщила БЕЛТА официальный представитель Госкомитета Анна Жданова.

Специалисты департамента изучили вопросы государственного регулирования в области технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия, законодательные основы оборота оружия, боеприпасов и конструктивно сходных с оружием изделий и их сертификации на территории Беларуси. Ознакомились они и с системой лицензирования судебно-экспертной деятельности, особенностями проведения экспертиз.

Как отметила Анна Жданова, стороны заинтересованы в углублении взаимовыгодного сотрудничества, обмене опытом и технологиями проведения судебных экспертиз. Представители арабской стороны отмечают высокий уровень организации обучения. Они заинтересованы в изучении используемых экспертами Госкомитета новейших методик, особенно по таким направлениям, как техническая экспертиза документов, химическая экспертиза, экспертиза наркотических средств.

До августа 2019 года Департамент судебной экспертизы полиции Абу-Даби планирует направить еще 30 специалистов для повышения квалификации по нескольким направлениям: экспертиза холодного оружия, баллистическая, дактилоскопическая, химическая, судебно-медицинская, генетическая экспертизы.

Обучение ведется в продолжение Меморандума о взаимодействии в сфере судебно-экспертной деятельности, подписанного в июле 2017 года между Государственным комитетом судебных экспертиз и полицией Абу-Даби. В октябре того же года по итогам встречи председателя ГКСЭ Андрея Шведа и директора Департамента криминалистики полиции Абу-Даби Абдулрахмана Мухаммада аль-Хаммади было принято решение о проработке вопросов обучения иностранных специалистов, подготовке соответствующих программ стажировок сроком от трех до шести месяцев.-0-

Фото ГКСЭ