4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты Вьетнама впечатлены уровнем подготовки белорусских коллег, заявил замдиректора Института судебной экспертизы Министерства общественной безопасности этой страны полковник Кхай Дук Труонг на встрече с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Андреем Шведом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКСЭ.

"Беларусь - наш основной и самый надежный зарубежный партнер в сфере судебно-экспертной деятельности, - сказал Кхай Дук Труонг. - Мы посетили лаборатории Государственного комитета по различным экспертным направлениям и впечатлены имеющейся приборной и научно-методической базой, уровнем экспертной подготовки".

Во время визита гости детально ознакомились с экспертными возможностями, техническим оснащением и программным обеспечением подразделений Госкомитета, ведением криминалистических учетов. Увидели работу экспертов на местах происшествий, чтобы внедрить опыт в практику судебных экспертов Вьетнама.

Особый интерес вызвало проведение специальных видов экспертиз: взрывотехнических, пожаро-технических, экспертиз наркотических средств и психотропных веществ, а также организация и ведение геномного и баллистического учетов.

По итогам визита вьетнамские коллеги высказали заинтересованность в прохождении стажировок на базе ГКСЭ, а также повышении квалификации в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров комитета.

Визит вьетнамской делегации, который проходил с 29 сентября по 4 октября, стал продолжением подписанного в июле соглашения о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности. Подписи под документом тогда поставили министр общественной безопасности генерал То Лам и председатель ГКСЭ генерал-майор юстиции Андрей Швед.-0-