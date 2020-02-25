Судэксперты Беларуси и США усилят совместную борьбу с наркотиками

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси и Агентство по борьбе с наркотиками (ДЕА) Министерства юстиции США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с наркотиками, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.

Подписи под документом поставили исполняющий обязанности Регионального директора по региону Среднего Востока Майкл Новакоски и председатель Госкомитета Андрей Швед.

Структуры будут обмениваться информацией об источниках происхождения наркотиков, их аналогов, прекурсоров и методах их установления, новых дизайнерских наркотиках, близких по структуре к уже подконтрольным веществам, способах и методах их исследования, новейшем аналитическом оборудовании. Также наладят сотрудничество в области экспертного сопровождения совместных мероприятий по сокращению незаконного перемещения наркотиков по международным каналам.

Как ожидается, совместная работа уже в ближайшем будущем принесет свои плоды, позволит экспертам двух стран обмениваться опытом по проведению судебных экспертиз наркотических средств, что в итоге положительно скажется на эффективности и оперативности работы.

Представители ДЕА в России в августе 2019 года уже посещали госкомитет. Сегодняшний визит исполняющего обязанности регионального директора закрепил намерения сторон укреплять и развивать сотрудничество. Делегация ознакомилась с техническим оснащением лабораторий исследования наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, нефтепродуктов, материалов, веществ и изделий, а также лабораторий баллистических экспертиз (тир и баллистические учеты).

Интерес вызвал порядок и оперативность внесения вновь выявляемых психоактивных веществ в список подконтрольных на территории Беларуси. С начала функционирования единого экспертного ведомства по его инициативе в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю, внесено 225 веществ, ежегодно комитет проводит около 10 тыс. экспертиз наркотиков.

Агентство по борьбе с наркотиками входит в структуру Министерства юстиции США наряду с Федеральным бюро расследований, Службой судебных исполнителей и Службой иммиграции и натурализации. ДЕА насчитывает более 4,6 тыс. специальных агентов, 680 аналитиков и 4,1 тыс. иных сотрудников, включая специалистов-химиков, следователей по контролю за утечкой прекурсоров и наркотических средств. Среди задач ДЕА - контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков и привлечение к ответственности причастных к выращиванию, производству или распространению контролируемых веществ на территории США.-0-

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