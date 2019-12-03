3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские судэксперты представили на выставке в Минске новые возможности по исследованию улик, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

На выставке, которая проходит сегодня в здании центрального аппарата ГКСЭ, можно ознакомиться с технологиями, позволяющими получить информацию о признаках внешности и предполагаемом регионе проживания неизвестного преступника по его ДНК. Здесь же представлены новые подходы к исследованию объектов автотехнической и медико-криминалистической экспертизы с использованием 3D-моделирования, возможности при проведении судебно-экологической экспертизы древесины и лесоматериалов (установление места произрастания для обнаружения незаконных рубок на охраняемых территориях) и др.

Выставка стала частью конкурса научных работ "Трибуна молодого ученого", приуроченного к 90-летию Научно-практического центра ГКСЭ.

Авторитетное международное жюри определит лучший доклад в области криминалистики и судебной экспертизы. В первом туре было отобрано два десятка работ, подготовленных молодыми учеными (студентами, аспирантами и специалистами) из различных белорусских вузов, научных и иных организаций.

Мероприятие проводится для стимулирования творческой активности молодых ученых Беларуси, отбора наиболее перспективных научных идей и высококвалифицированных научных кадров для сферы судебной экспертизы. Рассматривается возможность внедрения научных наработок в практическую деятельность отечественных судебных экспертов.

Председатель жюри - известный криминалист, профессор Варшавского университета Тадеуш Томашевский. К слову, это первый визит польских коллег в Госкомитет.

На встречах в Минске планируется обсудить сотрудничество в сфере судебно-экспертной деятельности по наиболее интересующим обе стороны направлениям, а также возможность прохождения стажировок и повышения квалификации для белорусских экспертов в польских экспертных подразделениях.-0-