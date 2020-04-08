Суды принимают все рекомендованные меры для профилактики COVID-19

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суды предпринимают все рекомендованные Минздравом меры для профилактики COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

В системе судов общей юрисдикции утвержден и реализуется план мероприятий по профилактике и минимизации риска распространения инфекции COVID-19, отметили в пресс-службе. Места общего пользования обеспечены дезинфицирующими средствами, проводится влажная уборка с применением этих средств, регулярно проветриваются кабинеты, залы судебных заседаний, коридоры, лестничные марши. Принимаются меры для свободного размещения присутствующих в зале судебного заседания.

По информации пресс-службы, система судов общей юрисдикции функционирует стабильно. Случаев заражения работников судов коронавирусной инфекцией на сегодня не зафиксировано.

Суды, как и ранее, соблюдают принципы гласности и непрерывности судебного разбирательства. Необоснованное ограничение доступа граждан в суды не допускается. По делам, рассматриваемым на открытых заседаниях, могут присутствовать лица, не являющиеся участниками процесса, в том числе журналисты.

Вопросы, связанные с отложением и приостановкой разбирательств, разрешаются судами в каждом случае индивидуально, в соответствии с законом, с учетом позиций сторон и фактических обстоятельств дела.-0-