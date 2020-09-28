28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские суды за первое полугодие рассмотрели около 2 тыс. дел о защите прав потребителей, сообщил судья Верховного суда Игорь Колесник в эфире радиопрограммы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио, сообщает БЕЛТА.

"За первое полугодие судами было рассмотрено около 2 тыс. дел о защите прав потребителей, что составляет 2% от общего количества гражданских дел, рассмотренных судами. Такие цифры остаются стабильными на протяжении ряда лет. Удовлетворяемость исков о защите прав потребителей составляет около 80%", - сказал Игорь Колесник.

По его словам, такой идеальный вариант разрешения подобных споров, как заключение мирового соглашения, в судебной практике встречается достаточно часто. Речь идет о случаях, когда стороны договариваются между собой и разрешают конфликт мирным способом. Как правило, продавец или лицо, оказавшее услугу, возмещает потребителю затраты, неудобства, убытки либо заменяет товар.

Как отметил Игорь Колесник, право выбора требований в случае, если продан товар ненадлежащего качества, является прерогативой потребителя. Именно он выбирает, какой вариант его устроит: замена товара, соразмерное уменьшение покупной цены, безвозмездное устранение недостатков или возмещение расходов по их устранению.

Если товар качественный, но оказывается ненужным потребителю, закон о защите прав потребителей также предусматривает механизм обмена и возврата. В этом случае есть ряд условий. Так, качественный товар может быть возвращен продавцу в течение 14 дней с момента передачи его покупателю, продавец на свое усмотрение может установить и больший срок. Товар не был в употреблении и сохранены его потребительские свойства. Необходимо подтвердить приобретение товара именно у этого продавца. Кроме того, товар не должен входить в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Например, это ювелирные изделия, технически сложные товары бытового назначения, автомобили.

При подаче искового заявления в суд потребитель не оплачивает государственную пошлину, заметил судья ВС. Между тем действующая редакция Налогового кодекса предусматривает, что в случае отказа в удовлетворении заявленного иска потребитель должен уплатить в бюджет госпошлину.-0-