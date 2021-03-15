Суды за пять лет удовлетворили около 80% исков по делам о защите прав потребителей

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество удовлетворяемых судами исков по делам о защите прав потребителей с 2016-го по 2020 год оставалось стабильно высоким - около 80%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Это в свою очередь свидетельствует о частоте нарушений прав потребителя, а также об активизации потребителей за обращением в суд для защиты нарушенных прав, добавили в пресс-службе.

Из 206 852 поступивших в суды в 2020 году гражданских дел 3826, или 1,8%, - дела о защите прав потребителей (в 2019-м - 3450 дел, или 1,8%). По этой категории судами республики окончено в прошлом году 3811 дел (в 2019-м - 3423 дела). Из них рассмотрено с вынесением решения 2493 дела, или 65,4%, в том числе с удовлетворением иска - 2081 дело, или 83,5% от числа оконченных дел, прекращено 1155 дел, или 30,3%, оставлены без рассмотрения иски по 96 делам, или 2,5%, передано в другие суды 67 дел, или 1,8%.

Анализ статистических данных показывает, что в 2020 году в сравнении с 2019-м количество поступивших в суды дел о защите прав потребителей увеличилось на 376, или 10,9%, а в сравнении с 2016 годом - на 655, или 20,7%. Такой рост свидетельствует о востребованности судебной формы защиты нарушенных прав, а также об увеличении числа граждан, пользующихся таким правом, отметили в пресс-службе.

Действие закона "О защите прав потребителей" распространяется на отношения между потребителями и изготовителями, продавцами, поставщиками, представителями, исполнителями, ремонтными организациями, возникающие из договоров розничной купли-продажи, подряда, аренды, страхования, хранения, энергоснабжения, комиссии, перевозки пассажира, перевозки груза, возмездного оказания услуг и иных подобных договоров.

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей.-0-