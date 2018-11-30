Сукало: юридическое сообщество внесло достойный вклад в становление белорусской государственности

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юридическое сообщество Беларуси внесло достойный вклад в становление белорусской государственности, заявил председатель Верховного суда Валентин Сукало на церемонии вручения высшей юридической премии "Фемида" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Верховного суда отметил прошедшие годы как период становления белорусской государственности, формирования национального законодательства и национальной правовой системы. "То, что мы прошли вместе этот этап очень достойно, в решающей степени зависело от юридического сообщества нашей страны", - сказал он.

Валентин Сукало добавил, что День юриста был утвержден более 20 лет назад указом главы государства в честь и день открытия первого съезда судей Беларуси. Он объединил всех представителей этой благородной профессии. Обращаясь к юристам, он пожелал каждому быть кристально честным, дружественным, высоконравственным человеком, достойно нести это высокое звание через всю жизнь и соответствовать ему.

Как отметил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, работа, которую делают юристы, порой незаметна, но она действительно важна. "От тех решений, которые принимаются вместе с вами, очень многое зависит", - сказал он и заверил, что правительство всегда будет надежным партнером.

День юриста - это действительно долгожданный праздник для каждого представителя этой профессии, добавил министр юстиции Беларуси Олег Слижевский. Он объединяет всех юристов, которые по своим профессиональным функциям часто бывают по разные стороны стола.

Это праздник людей пытливого, широкого ума, высокого интеллекта, которые могут принимать решения в самых, казалось бы, сложных ситуациях, уверен председатель Следственного комитета Иван Носкевич. За внешней картинкой респектабельности, недосягаемости кроется очень серьезный, кропотливый, порой монотонный труд.

Профессиональный праздник юристов отмечается в первое воскресенье декабря. Сегодня лучшие представители профессии собрались в Белорусской государственной филармонии в Минске, чтобы чествовать лауреатов высшей юридической премии "Фемида". Эта премия - высший общественный знак отличия, который присуждается юристам, государственным и общественным деятелям Беларуси. Ее могут быть удостоены и организации за вклад в развитие институтов правового государства и создание демократического общества. За годы своего существования премия завоевала репутацию самой престижной премии в области права. Ее лауреатом стал 231 человек.

Кроме того, лучшие представители юридической общественности за вклад в развитие правового государства отмечены почетными грамотами Администрации Президента Беларуси, Национального собрания, Совета Министров, Государственного секретариата Совета безопасности, Верховного суда и других государственных органов.-0-