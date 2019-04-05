Сукало: нужно установить четкие сроки пересмотра вступивших в силу решений суда в порядке надзора

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Верховного суда Валентин Сукало считает необходимым установить четкие сроки пересмотра вступивших в силу судебных решений в порядке надзора. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю, что нам нужно в дальнейшем законодательно расширять возможности апелляционных судов, сокращая одновременно возможности судебного надзора, сокращая сроки вторжения, количество субъектов, которые могут опротестовывать решения", - сказал Валентин Сукало. По его мнению, стоит установить пресекательный срок, как по гражданским спорам, когда по истечении года вторжение в судебное решение просто непозволительно. "Если мы так жестко установим сроки, то, конечно, сделаем внушительный шаг вперед", - отметил он.

Вместе с тем необходимо оставить возможность исправлять судебные ошибки, которые не исключены. Возможность вторжения в судебное решение, по словам Валентина Сукало, должна оставаться за генпрокурором, председателем Верховного суда в любое время, но только по вновь открывшимся обстоятельствам.

Апелляция введена в гражданском, уголовном судопроизводстве. Она уже давно действует в экономическом судопроизводстве. Однако по-прежнему актуален вопрос постоянного вторжения в уже вступившие в законную силу судебные решения, прошедшие апелляцию, уже на стадии судебного надзора через длительное время. "Правосудие должно завершаться после апелляции - это общие современные подходы", - уверен председатель Верховного суда.

В несколько отдаленных планах - изменить апелляцию в экономическом судопроизводстве. "Нам нужно вернуться к этой проблеме уже в объединенной судебной системе и изменить тот апелляционный порядок, который существует в областных экономических судах. Это дискуссионная проблема, которую нужно решать", - считает Валентин Сукало.-0-