Сукало: предлагается предоставить гражданам право на обжалование любых судебных решений

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовлены законопроекты для улучшения качества и оперативности национального правосудия. В частности, предлагается предоставить право гражданам на обжалование всех постановлений суда без исключения, включая решения Верховного суда. Об этом сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало на совещании у Президента по проекту закона об изменении Уголовно-процессуального кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня представлен законопроект, который направлен на улучшение качества уголовного правосудия и полную реализацию права наших людей на судебное обжалование всех постановлений без исключения, включая решения Верховного суда", - сказал руководитель ВС.

По его словам, законопроект состоит из двух частей. Первая предполагает завершение введения апелляции в суды всех уровней, включая ВС как апелляционную стадию проверки. Вторая часть более объемная, она касается введения новых институтов в уголовном судопроизводстве и улучшения последующих стадий судопроизводства - стадии судебного надзора, когда проверяется законность состоявшихся приговоров после вступления их в законную силу.

"На протяжении последних 10 лет мы последовательно и очень осторожно вводили институт апелляции в уголовное судопроизводство. Это проверка законности судебных решений, не вступивших в законную силу. Как правило, в таком режиме обжалуется каждый пятый приговор. Но основная часть приговоров, около 80%, остается вне поля зрения апелляционной проверки. Конечно, для этого требуется следующая стадия проверки законности решений суда - приговоров, уже вступивших в законную силу", - подчеркнул председатель Верховного суда.

Для понимания широкого круга неспециалистов Валентин Сукало пояснил, чем отличаются апелляция и кассация. Первая предполагает проверку законности приговоров суда, вынесенных, но не вступивших в законную силу. При наличии апелляционной жалобы есть широкие возможности для проверки судебных решений на уровне апелляционной инстанции, без дополнительного направления дела в суд. В этом принципиальное отличие от кассации - проверки уже вступивших в силу (даже может быть, исполняемых) решений суда.

Институт апелляции в Беларуси уже полностью реализован, констатировал Валентин Сукало. Благодаря этому за последнее время удалось предельно сократить число повторных судебных заседаний. Из 7,5 тыс. дел, рассмотренных в апелляционном порядке в прошлом году, на новое судебное рассмотрение в районные суды было направлено только 45.

С 2012 года (когда в уголовный процесс были введены отдельные элементы апелляции) по 2021-й (когда было завершено формирование института апелляции в уголовном процессе) количество отмененных приговоров судов первой инстанции с направлением дела на повторное рассмотрение сократилось в 13 раз.

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы институт апелляции распространить на решения Верховного суда (в настоящее время они являются окончательными и не подлежат апелляционному обжалованию и вступают в законную силу немедленно). Для этого, как предлагается в законопроекте, в ВС будет создаваться специальная апелляционная коллегия. "Нами проработан механизм создания этой судебной инстанции, ее структуры. Она не потребует дополнительных бюджетных ассигнований, дополнительных структурных преобразований, а будет создана за счет существующей численности судей Верховного суда", - пояснил глава ВС.

"Таким образом мы полностью реализуем конституционное право наших граждан на обжалование судебных постановлений независимо от их уровня", - подчеркнул Валентин Сукало.

Чтобы предоставить гражданам право на обжалование уже вступивших в силу судебных решений, законопроектом предлагается ввести институт кассации. Рассмотрение дел в кассационном порядке предлагается отнести к компетенции президиумов областного, Минского городского судов и судебной коллегии по уголовным делам ВС.

"У нас сегодня четыре надзорных инстанции, которые проверяют приговоры, вступившие в законную силу (президиумы областных судов, судебные коллегии, Президиум и Пленум ВС. - Прим. БЕЛТА). В проекте закона предлагается сделать их две, но значительно повысить качество и уровень рассмотрения там дел. Это международная норма, правило, по такому принципу построены все судебные системы и на постсоветском пространстве, и в Европе", - отметил председатель ВС. Предлагается, чтобы производство по уголовным делам в порядке надзора проводилось в высшей судебной инстанции - Верховном суде (в рамках судебной коллегии по уголовным делам и Президиума этого суда).

"На наш взгляд, это оптимальное решение. Мы синхронизируем свои судебные процедуры со странами ЕАЭС и другими странами постсоветского пространства. Кроме того, учитываем ошибки, допущенные в ходе реформирования судебных систем других стран СНГ. И у нас есть собственный положительный опыт. Экономические суды уже 10 лет работают именно в таком формате, по таким принципам. Сегодня нам важно привести не только экономическое правосудие, но и уголовное, и гражданское к таким же единым процедурам, - заявил Валентин Сукало. - Это очень важно, это, безусловно, является движением вперед в нашем реформировании всей судебной системы".

По его словам, уже подготовлен и направлен на рассмотрение в Администрацию Президента законопроект о переходе в гражданском правосудии на такие же судебные процедуры, как сейчас в экономическом.-0-