Сукало предложил упростить функции Президента в части назначения судей

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Функции Президента Беларуси в части назначения судей могут быть упрощены. Такое мнение высказал журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Валентина Сукало, в судах всех уровней работают 1239 судей. Он считает, что нет необходимости, чтобы всех их назначал глава государства. "Функции Президента в этой части могут быть несколько упрощены. Что касается судей высших судов - да, а что касается назначения судей областных и районных судов - думаю, это можно передать местным советам", - сказал председатель Верховного суда.

Он отметил, что у Верховного суда есть и другие предложения по функционированию судебной системы, которые можно отразить в новой Конституции, но их пока рано озвучивать. "Мы готовы их представить главе государства или в конституционную комиссию", - добавил Валентин Сукало.-0-