Сукало рассказал о давлении на судей во время процесса по делу главного инженера МЗКТ

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время процесса по делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача осуществлялось давление на судей со стороны следователей. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало после совещания главы государства с правоохранительным блоком, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время совещания Александр Лукашенко подчеркнул, что недопустимо, когда в практике силовиков появляется новая "форма" работы - прямое давление на участников уголовного процесса. "Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять", - рассказал Президент.

Валентин Сукало подтвердил, что такие случаи действительно происходят, пусть и не часто. В частности, так было во время судебного процесса по уголовному делу в отношении главного инженера Минского завода колесных тягачей. "Такие факты установлены, они были - давление со стороны и работников Следственного комитета на судей с тем, чтобы они постановили не тот приговор, который постановлен. Думаю, что в отношении виновных будут приняты меры", - сказал председатель Верховного суда.

Как сообщалось, Андрея Головача по подозрению в получении взятки задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Суд Первомайского района Минска начал рассматривать уголовное дело 29 мая. Фигуранту было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении властью или служебными полномочиями.

Суд первой инстанции 19 июля признал главного инженера Минского завода колесных тягачей невиновным. Он по ч.2, 3 ст.430 УК и по ч.2 ст.424 УК был оправдан за недоказанностью участия в совершении преступления. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Минский городской суд в августе в апелляционном порядке проверил законность и обоснованность постановленного оправдательного приговора в отношении главного инженера МЗКТ. Оправдательный приговор был оставлен без изменения.-0-