Сукало: судебная система должна быть современной с точки зрения информационных технологий

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правосудие решает задачи общегосударственного значения, поэтому оно должно быть современным с точки зрения информационных технологий. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал председатель Верховного суда Валентин Сукало, сообщает БЕЛТА.

Об этом, в частности, шла речь на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции. Тогда глава государства потребовал к 1 сентября 2020 года осуществить полную цифровизацию судебной системы до областного уровня, но по возможности с ориентацией и на самый низкий - районный. "Мы сделаем все для того, чтобы правосудие было более современным, оперативным, - сказал Валентин Сукало. - У нас есть программа, есть план".

Что касается в целом деятельности судебной системы Беларуси, был отмечен высокий уровень доверия к ней как местного населения, так и представителей бизнеса из соседних стран, которые обращаются в суды Беларуси для того, чтобы найти здесь защиту своих законных интересов. "В международных рейтингах белорусское правосудие среди стран постсоветского пространства занимает одно из ведущих мест. Это объективные критерии специалистов, оценок. Я думаю, этим можно гордиться", - резюмировал председатель Верховного суда.-0-