Сукало: цифровизация сделает правосудие более прозрачным и открытым

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация сделает правосудие более прозрачным и открытым. Такое мнение в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" высказал председатель Верховного суда Валентин Сукало, сообщает БЕЛТА.

По словам Валентина Сукало, по итогам состоявшегося 5 апреля совещания главы государства с судейским корпусом была сформирована национальная программа развития системы правосудия на ближайшее пятилетие. В документе содержатся 23 поручения Президента. "Нам уже удалось реализовать значительную часть поручений. Одно из главных - внедрение цифровизации в сам процесс правосудия. То, что с 1 января 2020 года все судебные процессы будут фиксироваться в режиме видеоконференцсвязи, сделает наше правосудие абсолютно прозрачным, открытым для населения: каждый гражданин может видеть, как происходит сам процесс правосудия", - сказал он.

Председатель Верховного суда также подчеркнул, в стране в открытом доступе формируется банк данных судебных решений. "Это сделает открытым не только сам процесс правосудия, но и наши судебные решения, - отметил он. - В первом чтении парламент принял закон уже о законодательном закреплении таких новелл в нашем судопроизводстве. Со следующего года мы будем активно развивать и внедрять такой формат судопроизводства и постепенно перейдем на все районные суды".

Одна из задач судебной системы - гуманизация применения действующих норм законодательства. "Мы сейчас работаем над оптимизацией и смягчением ответственности за экономические преступления в соответствии с законодательством. Я думаю, что мы сейчас должны активно заниматься и пересмотром применения закона по некоторым "наркотическим" статьям, в которых были изменены низшие пределы санкций. Мы также пересмотрим эти приговоры по некоторым категориям дел. Вся наша деятельность направлена на интересы людей, чтобы действительно защитить и сберечь каждого человека, без нужды не направляя в места лишения свободы".-0-