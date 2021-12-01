Сумма адресной соцпомощи инвалидам в январе-сентябре выросла на 4,8%

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - сентябре этого года получателями государственной адресной социальной помощи стали почти 54 тыс. людей с инвалидностью. Сумма помощи выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Гречиха на пресс-конференции "Интеграция людей с инвалидностью в полноценную жизнь общества", передает корреспондент БЕЛТА.

Система соцзащиты инвалидов развивается в том числе через реализацию госпрограмм. В прошлой пятилетке три из пяти подпрограмм были направлены на повышение уровня и качества жизни инвалидов и пожилых граждан. На это затрачено порядка Br2,3 млрд.

"Сегодня это Государственная программа "Социальная защита" с общим объемом финансирования более Br4 млрд. Финансирование подпрограммы "Социальное обслуживание и социальная поддержка" составляет Br3,7 млрд, и ее мероприятия направлены на организацию социального обслуживания", - рассказала Виктория Гречиха.

Речь о финансировании 92 домов-интернатов, в которых проживают более 17 тыс. инвалидов; 146 территориальных центров социального обслуживания населения, которые оказывают соцуслуги на дому более 30 тыс. инвалидов, а в условиях дневного пребывания - более 6,3 тыс. инвалидов.

Также средства направлены на дополнительную социальную поддержку в виде государственной адресной социальной помощи (ГАСП), которая включает такие социальные выплаты, как ежемесячное социальное пособие, единовременное социальное пособие, социальное пособие на приобретение жизненно важных предметов гигиены. "За 9 месяцев текущего года всего ГАСП получили почти 220 тыс. человек на сумму более Br94 млн. В том числе ежемесячное социальное пособие на сумму более Br715 тыс. получили 2 тыс. инвалидов; единовременное социальное пособие на сумму более Br2 млн - 6,5 тыс. инвалидов. Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены на сумму более Br44 млн получили 45,5 тыс. инвалидов", - привела цифры Виктория Гречиха.

Почти 24 тыс. нуждающимся инвалидам и детям-инвалидам за январь - сентябрь из Фонда социальной защиты населения оказана материальная помощь на общую сумму 2,5 млн.-0-