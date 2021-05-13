Сумма на вкладах "Семейный капитал" сопоставима с ежегодными расходами на всю систему госпособий

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2015 года гражданами открыто более 98 тыс. вкладов "Семейный капитал", на которых находится более Br2,5 млрд. Такие данные привела сегодня начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню семьи, передает корреспондент БЕЛТА.

"За время действия программы "Семейный капитал" доля детей, рожденных третьими и последующими, увеличилась на 40% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом", - сказала Марина Артеменко. Поэтому программа была продлена на новую пятилетку, расширились возможности досрочного использования средств.

"С 2015 года гражданами открыто более 98 тыс. вкладов "Семейный капитал", на которых находится более Br2,5 млрд. Цифра средств, которые зачислены на вклады, сопоставима с ежегодными расходами на всю систему государственных пособий", - подчеркнула Марина Артеменко.

Досрочно средства "Семейного капитала" уже использовали почти 33 тыс. многодетных семей, в основном - на улучшение жилищных условий. Сейчас подготовлен проект указа, который нацелен на развитие программы. В частности, будут расширены возможности направления средств на улучшение жилищных условий, получения медицинских услуг (ортопедии). Также средства дополнительно можно будет использовать для оплаты обучения в учреждениях высшего и среднего образования потребкооперации, в вузах ФПБ. Появится и принципиально новое направление - приобретение товаров для социальной реабилитации и адаптации инвалидов.

Будет развиваться и система государственных пособий для семей с детьми. "На текущую пятилетку на систему госпособий будет направлено более Br16 млрд, среднемесячный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет возрастет более чем в полтора раза", - заключила Марина Артеменко.-0-