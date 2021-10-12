Сумма помощи семьям на подготовку детей к школе в этом году составила почти Br28 млн

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Различного вида помощь семьям на подготовку детей к 2021/2022 учебному году оказана на сумму почти Br28 млн. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

В сентябре завершена подготовительная кампания к новому учебному году. В соответствии с подпрограммой "Семья и детство" государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" каждой многодетной семье положена единовременная материальная помощь.

"В текущем году такую помощь получили более 110 тыс. многодетных семей на 220 тыс. детей-школьников. Общая сумма помощи составила почти Br16 млн" - рассказал Валерий Ковальков.

Активно подключались к этой работе профсоюзные организации, наниматели, спонсоры. "Всего различного вида помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на сумму почти Br28 млн", - заключил замминистра.-0-

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