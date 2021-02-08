8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма взысканных судебными исполнителями средств в бюджет в 2020 году выросла на 27,6%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции по итогам заседания коллегии.

Как отметил начальник главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Дмитрий Коваленко, в 2020 году органами принудительного исполнения возбуждено 1,95 млн исполнительных производств.

Всего по находившимся на исполнении исполнительным производствам судебные исполнители в 2020 году взыскали Br1,37 млрд. В пользу граждан и субъектов хозяйствования - Br1,25 млрд, в доход государства - Br121,2 млн, или на 27,6% больше, чем в 2019 году.

Была проанализирована работа по совершенствованию законодательства об исполнительном производстве. В частности, упрощается порядок обращения взыскателей в орган принудительного исполнения для возбуждения исполнительного производства. Оптимизированы процессуальные действия с учетом более широкого внедрения информационных технологий в исполнительное производство. Повышены требования к кандидатам на должность судебного исполнителя. Следствием этого, отметили в Минюсте, должно стать повышение качества исполнения судебных и иных исполнительных документов.-0-