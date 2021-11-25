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25 ноября 2021, 09:00

СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Черная пятница начинается СЕГОДНЯ! Лучший момент для инвестиций настал!

В Minsk World начинается ЧеРНАЯ ПЯТНИЦА! Мы предлагаем клиентам САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ для приобретения недвижимости! Поторопитесь! Уникальное предложение действует всего несколько дней и распространяется на ограниченное количество апартаментов!

Только с 25 по 29 ноября приобрести определенные апартаменты в ГОТОВЫХ домах Minsk World можно по специальным условиям.

В акции участвуют определенные апартаменты в готовых новостройках "Новый Орлеан" и "Нью-Йорк" в квартале "Северная Америка", "Киото", "Бангкок", "Мумбаи" в квартале "Азия".

Чтобы все клиенты успели исполнить свою мечту, ТОЛЬКО 26 НОЯБРЯ офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11 работают до 00:00!!!

Торопитесь! Из-за повышенного спроса забронировать акционные апартаменты нельзя!

Подробнее про специальные условия вы можете узнать у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Воспользоваться предложением СУПЕРАКЦИИ могут не только минчане! Наши специалисты работают в 56 городах и обязательно помогут вам!

Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр
Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр

Стройте планы на будущее и наслаждайтесь вашим комфортом в многофункциональном комплексе Minsk World!

Minsk World – это не просто новостройки и апартаменты! Это полноценная городская инфраструктура, созданная по принципу "15-МИНУТНОГО ГОРОДА". Европейский подход к строительству уже реализуется в Беларуси!

· 7 школ и 13 детских садов (строительство двух садов уже завершено!)

Детский сад в квартале "Южная Европа"
Детский сад в квартале "Южная Европа"

· Детская и взрослая поликлиники (их уже проектируют!)

· Международный финансовый центр

Так будет выглядеть Международный финансовый центр с высоты птичьего полета
Так будет выглядеть Международный финансовый центр с высоты птичьего полета

· Торговые-центры и магазины

· Кафе и рестораны

· Парковки и паркинги

Вместительный паркинг уже работает на улице Германовская,7
Вместительный паркинг уже работает на улице Германовская,7

· Шикарный парк в центре комплекса

Так по проекту будет выглядеть парк в центре комплекса
Так по проекту будет выглядеть парк в центре комплекса

· Две новые станции метро ("Ковальская Слобода" работает, "Аэродромная" строится)

· Развитая система наземного общественного транспорта

· Границы комплекса – улицы Аэродромная и Кижеватова

· Велосипедные дорожки по всему комплексу

Велосипедные дорожки пройдут по всему комплексу
Велосипедные дорожки пройдут по всему комплексу

· Детские и спортивные площадки в каждом квартале

Детская площадка в квартале "Азия"
Детская площадка в квартале "Азия"

Спортивные площадки в квартале "Африка"
Спортивные площадки в квартале "Африка"

· Зоны отдыха и выгула домашних животных в каждом квартале

· Уникальный стиль каждого квартала и дома

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия"
Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия"

· Функциональные дизайнерские лобби

Лобби дома "Киото" в квартале "Азия"
Лобби дома "Киото" в квартале "Азия"

Лобби дома "Бангкок" в квартале "Азия"
Лобби дома "Бангкок" в квартале "Азия"

· Скоростные лифты, в том числе, панорамные

· Парковки для велосипедов

Велопарковки будут в каждом квартале
Велопарковки будут в каждом квартале

· Квартиры свободной планировки

· Панорамные окна, террасы и балконы

· Квартиры с отдельными входами на первых этажах

На первых этажах некоторых домов Minsk World есть квартиры с отдельными входами
На первых этажах некоторых домов Minsk World есть квартиры с отдельными входами

· Коммерческие помещения на первых этажах

На первых этажах многих домов Minsk World будут коммерческие помещения
На первых этажах многих домов Minsk World будут коммерческие помещения

Представьте свою жизнь, в которой вы можете отказаться от ежедневных долгих поездок по городу! Выбирая апартаменты в Minsk World, вы выбираете комфорт и надежное будущее для себя и своих близких!

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