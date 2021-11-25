СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Черная пятница начинается СЕГОДНЯ! Лучший момент для инвестиций настал!

В Minsk World начинается ЧеРНАЯ ПЯТНИЦА! Мы предлагаем клиентам САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ для приобретения недвижимости! Поторопитесь! Уникальное предложение действует всего несколько дней и распространяется на ограниченное количество апартаментов!
Только с 25 по 29 ноября приобрести определенные апартаменты в ГОТОВЫХ домах Minsk World можно по специальным условиям.
В акции участвуют определенные апартаменты в готовых новостройках "Новый Орлеан" и "Нью-Йорк" в квартале "Северная Америка", "Киото", "Бангкок", "Мумбаи" в квартале "Азия".
Чтобы все клиенты успели исполнить свою мечту, ТОЛЬКО 26 НОЯБРЯ офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11 работают до 00:00!!!
Торопитесь! Из-за повышенного спроса забронировать акционные апартаменты нельзя!
Подробнее про специальные условия вы можете узнать у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.
Воспользоваться предложением СУПЕРАКЦИИ могут не только минчане! Наши специалисты работают в 56 городах и обязательно помогут вам!
Стройте планы на будущее и наслаждайтесь вашим комфортом в многофункциональном комплексе Minsk World!
Minsk World – это не просто новостройки и апартаменты! Это полноценная городская инфраструктура, созданная по принципу "15-МИНУТНОГО ГОРОДА". Европейский подход к строительству уже реализуется в Беларуси!
· 7 школ и 13 детских садов (строительство двух садов уже завершено!)
· Детская и взрослая поликлиники (их уже проектируют!)
· Международный финансовый центр
· Торговые-центры и магазины
· Кафе и рестораны
· Парковки и паркинги
· Шикарный парк в центре комплекса
· Две новые станции метро ("Ковальская Слобода" работает, "Аэродромная" строится)
· Развитая система наземного общественного транспорта
· Границы комплекса – улицы Аэродромная и Кижеватова
· Велосипедные дорожки по всему комплексу
· Детские и спортивные площадки в каждом квартале
· Зоны отдыха и выгула домашних животных в каждом квартале
· Уникальный стиль каждого квартала и дома
· Функциональные дизайнерские лобби
· Скоростные лифты, в том числе, панорамные
· Парковки для велосипедов
· Квартиры свободной планировки
· Панорамные окна, террасы и балконы
· Квартиры с отдельными входами на первых этажах
· Коммерческие помещения на первых этажах
Представьте свою жизнь, в которой вы можете отказаться от ежедневных долгих поездок по городу! Выбирая апартаменты в Minsk World, вы выбираете комфорт и надежное будущее для себя и своих близких!
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