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Общество
17 мая 2021, 09:00

СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Покупайте машино-место и получайте СКИДКУ на покупку квартиры! До 100 евро за квадратный метр!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Покупайте квартиру по цене от 730 евро за квадратный метр!

Заманчивое предложение подготовил застройщик для покупателей квартир в многофункциональном комплексе Minsk World! При покупке машино-места в паркинге каждый клиент получает СКИДКУ на жилье!

АКЦИЯ распространяется сразу на несколько новостроек. Список внушительный, поэтому даже самый взыскательный клиент сможет подобрать себе вариант по душе.

Какой дом выберете вы? "Ницца", "Токио", "Лос-Анджелесе", "Нью-Йорк", "Киото", "Копенгаген", "Стамбул", "Каир", "Вильнюс", "Екатеринбург", "Пекин", "Флоренция", "Глазго", "Лас-Вегасе", "Таллин", "Тбилиси", "Ереван", "Канны", "Монако", "Полька", "Вена", "Мумбаи", "Банкок", "Стокгольм", "Осло" или "Баку"?

А при покупке определенных квартир в готовом ЭЛИТНОМ ДОМЕ "ВОЛНА" - МАШИНО-МЕСТО В ПОДАРОК!

Дом "Волна" вблизи и с высоты птичьего полета
Дом "Волна" вблизи и с высоты птичьего полета

Подробности акции можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Так выглядит яркий квартал "Эмиратс"
Так выглядит яркий квартал "Эмиратс"

При возведении многофункционального комплекса Minsk World застройщик применяет европейский подход к организации жилого пространства. Именно поэтому на территории каждого квартала полностью исключено транзитное движение транспорта. Припарковать машину можно либо на периферии квартала либо в многоуровневых паркингах.

Паркинг по ул. Германовская
Паркинг по ул. Германовская

Первый уже работает рядом с кварталом "Эмиратс" на улице Германовская,7:

· 9 этажей

· Большой выбор парковочных мест

· Автоматизированный доступ

· Видеонаблюдение

· Круглосуточная охрана

Такая покупка –лучшее вложение, потому что экономит самое главное – время! Вместо того, чтобы тратить его на поиски места для парковки, можно провести больше времени с семьей!

Жить в таком доме – одно удовольствие!
Жить в таком доме – одно удовольствие!

Кроме того, благодаря собственному машино-месту не придется волноваться за сохранность своей машины. В охраняемом крытом паркинге она полностью защищена не только от плохих погодных условий, но и от угона.

Многофункциональный комплекс Minsk World возводится по принципу "город в городе", поэтому все необходимые объекты социальной инфраструктуры запроектированы в пешей доступности – детские сады и школы, поликлиники и медицинские центры, кафе и рестораны, спортивные площадки и фитнес-клубы. Экономическим центром станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Экономическое сердце комплекса – Международный финансовый центр
Экономическое сердце комплекса – Международный финансовый центр

Кроме того, от каждого квартала можно будет быстро добраться до шикарного парка с фонтанами и аттракционами, спортивными и игровыми площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных. Это будет самый настоящий оазис!

Таким запроектирован парк – зеленый оазис комплекса
Таким запроектирован парк – зеленый оазис комплекса

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучший выбор на все времена!

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