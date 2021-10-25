СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Три ГОТОВЫХ ДОМА в квартале "Азия" по самым выгодным ценам!

Для клиентов корпоративной программы – УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ!!!

Классная недвижимость в престижном новом районе – лучшее вложение ваших денег! До конца октября в многофункциональном комплексе Minsk World действует СКИДКА на ГОТОВЫЕ дома "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото" в квартале "Азия"!

Скидка при 100%-ной оплате составит 20 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях.

Если клиент является участником корпоративной программы, то при 100%-ной оплате к скидке 20 евро, эквивалентной сумме в белорусских рублях, он получает дополнительную скидку в размере 5%.

Почему выгодно инвестировать именно в многофункциональный комплекс Minsk World? За последние несколько месяцев курс евро по отношению к белорусскому рублю ощутимо снизился, а значит, снизилась и цена на недвижимость Minsk World в рублевом выражении.

Вкладывайте свои деньги с умом, чтобы обеспечить надежное будущее себе и своей семье!

Больше информации про осеннюю СУПЕРАКЦИЮ вы получите у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. Также мы ждем вас в офисах продаж по адресу Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Наши специалисты работаю ежедневно!

Получить консультацию и заключить договор можно не только в Минске, но и в 46 городах страны!

Лобби дома "Мумбаи"

Лобби дома "Киото"

Лобби дома "Бангкок"

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия" - это именно то, что вы искали! Преимущества очевидны:

1. В пешей доступности - остановки наземного транспорта и две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" - еще строится

2. Одна из границ квартала – улица Кижеватова. 10 минут на машине – и вы в центре!

3. Детский сад и торгово-административный центр запроектированы внутри квартала

4. Школы и поликлиники, кафе и рестораны, спортзалы и фитнес-центры появятся в соседних кварталах

5. Деловой квартал МФЦ и большой торгово-развлекательный центр – в пешей доступности

Так будут выглядеть пять башен Международного финансового центра

Таким будет торгово-развлекательный центр рядом с МФЦ

6. Шикарный парк с фонтанами и зонами отдыха – через дорогу

7. Транзитное движение транспорта через квартал исключено

8. Детские и спортивные площадки, парковки, скейт-парк уже построены

Детская площадка в квартале "Азия"

Скейт-парк в квартале "Азия"

9. Дома "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото" - на южной стороне

10. В каждом доме один панорамный и два обычных лифта OTIS

11. В каждом подъезде – дизайнерские лобби, стойка консьержа, зона отдыха, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных.

12. Апартаменты свободной планировки с панорамными окнами

Горячее трио в азиатском стиле никого не оставит равнодушным! Поторопитесь! Не упустите шанс стать владельцем недвижимости вашей мечты!

Приобрести апартаменты в домах "Мумбаи", "Бангкок", "Киото" квартала "Азия" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Наши региональные специалисты по продажам работают в 46 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Кобрин, Лунинец, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Гомель, Житковичи, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Хойники, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Дятлово, Кореличи, Березовка, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь, Мачулищи. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в надежное будущее!

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ В НАШИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Размещение рекламы на БЕЛТА