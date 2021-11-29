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29 ноября 2021, 09:00

СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Цены ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ еще действуют! Остался 1 день! Успейте получить выгоду!

Уникальное предложение в Minsk World действует еще 1 день! Сегодня вы можете приобрести недвижимость по СУПЕРЦЕНАМ черной пятницы! Торопитесь, чтобы успеть!

В акции участвуют определенные апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ "Новый Орлеан" и "Нью-Йорк" в квартале "Северная Америка", "Киото", "Бангкок", "Мумбаи" в квартале "Азия".

Также в акции участвуют определенные коммерческие помещения в ГОТОВЫХ и СТРОЯЩИХСЯ домах "Барселона" и "Валенсия" в квартале "Южная Европа", "Танго" в квартале "Мировые танцы", "Лас-Вегас" и "Чикаго" в квартале "Северная Америка", "Монако" в квартале "Средиземноморский".

Количество акционных апартаментов и коммерческих помещений ограничено! Не упускайте свой шанс выгодно вложить деньги!

Больше информации вы можете получить у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. Также приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца, 11.

Уникальные условия доступны не только минчанам! Получить консультацию, выбрать апартаменты или коммерческое помещение, а также заключить договор вы можете в 56 городах страны! Ждем вас!

СУПЕРАКЦИЯ понравится тем, кто мечтает приобрести апартаменты!

Кварталы "Северная Америка" и "Азия" - идеальный вариант для клиентов любых возрастов и образа жизни!

Так, в квартале "Северная Америка" запроектировано 2 школы, а в квартале "Азия" - административно-торговый центр и детский сад.

Лобби дома "Новый Орлеан" в квартале "Северная Америка"
Лобби дома "Новый Орлеан" в квартале "Северная Америка"

Шикарный парк станет зеленым сердцем комплекса
Шикарный парк станет зеленым сердцем комплекса

Через дорогу от обоих кварталов появится шикарный парк с фонтанами, спортивными и игровыми зонами, территорией отдыха и выгула домашних животных.

Оба квартала граничат с улицей Кижеватова – это важная транспортная магистраль города, по которой на автомобиле можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД.

По периметру каждого квартала расположены остановки наземного общественного транспорта, в пешей доступности находятся две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия"
Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия"

Также в пешей доступности появятся поликлиники, торговые центры и магазины, кафе и рестораны, парковки и паркинги. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр, где смогут работать тысячи белорусов и иностранцев.

Лобби дома "Бангкок"
Лобби дома "Бангкок"

Лобби дома "Киото"
Лобби дома "Киото"

Лобби дома "Мумбаи"
Лобби дома "Мумбаи"

Многофункциональный комплекс Minsk World – это комфорт, продуманный до мелочей, поэтому:

· Детские и спортивные площадки в каждом квартале

· Зоны отдыха и выгула домашних животных в каждом квартале

· Дизайнерские лобби с санитарной комнатой и зоной отдыха в каждом доме

· Скоростные лифты, в том числе и панорамные, в каждом доме

· Свободные планировки и панорамные окна в каждой квартире

Этот комплекс – настоящая мечта для тех, кто ищет недвижимость для жизни или инвестиций!

Детская площадка в квартале "Азия"
Детская площадка в квартале "Азия"

СУПЕРАКЦИЯ – выгодное предложение для покупателей коммерческой недвижимости!

Если вы владелец бизнеса или хотите инвестировать в коммерческую недвижимость, присмотритесь к Minsk World. В новом строящемся комплексе у любого объекта городского ритейла будет стабильный трафик.

Так будут выглядеть пять башен Международного финансового центра
Так будут выглядеть пять башен Международного финансового центра

Рядом с МФЦ появится крупный торгово-развлекательный центр
Рядом с МФЦ появится крупный торгово-развлекательный центр

Посетителями станут жители новостроек и соседних районов Минска, а также сотрудники Международного финансового центра. Например, квартал "Средиземноморский" находится через дорогу от МФЦ, а кварталы "Южная Европа", "Мировые танцы" и "Северная Америка" - в пешей доступности.

Дом "Лас-Вегас" в квартале "Северная Америка"
Дом "Лас-Вегас" в квартале "Северная Америка"

Коммерческие помещения на первом этаж дома "Лас-Вегас"
Коммерческие помещения на первом этаж дома "Лас-Вегас"

Коммерческая недвижимость в Minsk World – это индивидуальные входы, свободная планировка и высокие потолки. Такой вариант - отличная альтернатива аренде в городских центрах! А также отличная возможность организовать собственное дело или дать толчок развитию уже работающего бизнеса!

Приобретайте апартаменты и коммерческую недвижимость на выгодных условиях! Цены черной пятницы действуют всего один день!

Комплекс Minsk World – ваша прибыльная инвестиция в недвижимость!

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СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Цены ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ еще действуют! Остался 1 день! Успейте получить выгоду!
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