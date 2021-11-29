СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Цены ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ еще действуют! Остался 1 день! Успейте получить выгоду!

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В акции участвуют определенные апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ "Новый Орлеан" и "Нью-Йорк" в квартале "Северная Америка", "Киото", "Бангкок", "Мумбаи" в квартале "Азия".
Также в акции участвуют определенные коммерческие помещения в ГОТОВЫХ и СТРОЯЩИХСЯ домах "Барселона" и "Валенсия" в квартале "Южная Европа", "Танго" в квартале "Мировые танцы", "Лас-Вегас" и "Чикаго" в квартале "Северная Америка", "Монако" в квартале "Средиземноморский".
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Кварталы "Северная Америка" и "Азия" - идеальный вариант для клиентов любых возрастов и образа жизни!
Так, в квартале "Северная Америка" запроектировано 2 школы, а в квартале "Азия" - административно-торговый центр и детский сад.
Через дорогу от обоих кварталов появится шикарный парк с фонтанами, спортивными и игровыми зонами, территорией отдыха и выгула домашних животных.
Оба квартала граничат с улицей Кижеватова – это важная транспортная магистраль города, по которой на автомобиле можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД.
По периметру каждого квартала расположены остановки наземного общественного транспорта, в пешей доступности находятся две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.
Также в пешей доступности появятся поликлиники, торговые центры и магазины, кафе и рестораны, парковки и паркинги. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр, где смогут работать тысячи белорусов и иностранцев.
Многофункциональный комплекс Minsk World – это комфорт, продуманный до мелочей, поэтому:
· Детские и спортивные площадки в каждом квартале
· Зоны отдыха и выгула домашних животных в каждом квартале
· Дизайнерские лобби с санитарной комнатой и зоной отдыха в каждом доме
· Скоростные лифты, в том числе и панорамные, в каждом доме
· Свободные планировки и панорамные окна в каждой квартире
Этот комплекс – настоящая мечта для тех, кто ищет недвижимость для жизни или инвестиций!
СУПЕРАКЦИЯ – выгодное предложение для покупателей коммерческой недвижимости!
Если вы владелец бизнеса или хотите инвестировать в коммерческую недвижимость, присмотритесь к Minsk World. В новом строящемся комплексе у любого объекта городского ритейла будет стабильный трафик.
Посетителями станут жители новостроек и соседних районов Минска, а также сотрудники Международного финансового центра. Например, квартал "Средиземноморский" находится через дорогу от МФЦ, а кварталы "Южная Европа", "Мировые танцы" и "Северная Америка" - в пешей доступности.
Коммерческая недвижимость в Minsk World – это индивидуальные входы, свободная планировка и высокие потолки. Такой вариант - отличная альтернатива аренде в городских центрах! А также отличная возможность организовать собственное дело или дать толчок развитию уже работающего бизнеса!
Приобретайте апартаменты и коммерческую недвижимость на выгодных условиях! Цены черной пятницы действуют всего один день!
Комплекс Minsk World – ваша прибыльная инвестиция в недвижимость!
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