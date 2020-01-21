"СуперДоктором" стала педиатр из Минска Ольга Кардаш

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги конкурса "СуперДоктор-2019". Лучшим врачом Беларуси, по мнению пациентов, стала педиатр из Минска Ольга Кардаш, сообщили БЕЛТА в оргкомитете конкурса.

Абсолютный победитель набрала наибольшее количество отзывов благодарных пациентов - 443. Кроме того, определены лидеры в каждом регионе страны. В Брестской области лучший доктор, как считают пациенты, - педиатр Евгений Супрунюк (Брест), в Витебской - педиатр Екатерина Куприянец (Толочин), Гомельской - педиатр Кава Дагли (Гомель), Гродненской - невролог Татьяна Дудко (Лида), Могилевской - педиатр Екатерина Маргунова (Кличев). Победители будут торжественно награждены 24 января в Минске.

В этом году соревнование продолжается. Все, кто хочет выразить благодарность доктору и номинировать его на конкурс, могут до 30 декабря оставлять свои отзывы на сайте проекта или прислать их по почтовому адресу 220095, Минск, ул.Плеханова, 62-46 с пометкой "СуперДоктор". Любой пациент может оставить отзывы неограниченному количеству врачей, но не более одного каждому из них. Отрицательные отзывы не учитываются и не публикуются. Также будет награжден автор лучшего отзыва.

По мнению организаторов, количество положительных отзывов - это самый справедливый критерий в выборе лучшего врача.

Конкурс проводится уже в четвертый раз. В 2016 году победителем стала Наталья Мартусевич - главный внештатный ревматолог Минздрава.

Организаторами выступают онлайн-сообщество врачей Doctors Club и ОО "Белорусская ассоциация врачей".-0-