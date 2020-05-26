26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суперкомпьютеры помогут белорусским ученым в поиске препаратов для борьбы с коронавирусом, сообщил сегодня на пресс-конференции главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы во многом переориентировали наши исследования для борьбы с коронавирусной инфекцией. В НАН разработан комплексный план проведения научных исследований, который включает разработки практически всех наших отделений. Планируем с использованием приемов биоинформатики, супервычислительных компьютерных систем работать над поиском новых потенциально эффективных препаратов для борьбы с коронавирусом. Это позволяет существенным образом сократить сроки в цепочке поиска химических соединений, их синтеза и проведения испытаний", - сказал Андрей Иванец.

В Академии наук создан химико-фармацевтический кластер, который активно работает в первую очередь над созданием молекулярно-диагностических препаратов и лекарственных средств. На базе Института биоорганической химии НАН выпускаются наборы реагентов ДНК-ВК, которые используются РНПЦ эпидемиологии и микробиологии для диагностики целого ряда инфекций, в том числе COVID-19. Что касается Института физико-органической химии НАН, там уже разработаны технологии по модификации ПЦР-анализа на основе синтетических олигонуклеотидов. В ОДО "Праймтех" в сотрудничестве с этим институтом организовано производство панели для анализа четырех мишеней коронавирусной РНК.

Химики работают в том числе над получением новых фильтрующих материалов для очистки жидких и газовых сред. "В частности, разрабатываются волокнистые иониты. В настоящее время они используются для адсорбции вирусов из водных сред. Мы проводим исследования по адаптации данных материалов, чтобы использовать их для очистки воздуха от вирусов, включая вирус COVID-19", - отметил главный ученый секретарь.-0-