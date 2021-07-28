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Общество
28 июля 2021, 09:00

Супервыгода в Minsk World! Покупайте квартиру по старым ценам и получайте дополнительную скидку!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Успей получить бонусы от застройщика!

Приятные сюрпризы поднимают настроение! Именно поэтому застройщик многофункционального комплекса Minsk World подготовил для покупателей квартир подарок!

С 28 июля по 15 августа каждый клиент получает скидку 1%. Она не отменяет, а СУММИРУЕТСЯ СО ВСЕМИ АКЦИОННЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, которые действуют на данный момент!

В акции участвуют сразу несколько новостроек: "Сан-Франциско", "Квебек", "Ванкувер", "Монреаль", "Новый Орлеан", "Александрия", "Касабланка", "Гонконг", "Токио", "Киото", "Москва", "Вальс", "Твист", "Танго", "Сочи", "Валенсия" (квартиры площадью 60 кв.м), "Санкт-Петербург" (квартиры площадью 60-66 кв. м.).

Подробности акции можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Обратите внимание, что купить квартиры по старым ценам в многофункциональном комплексе Minsk World можно только до конца лета! С 1 сентября ожидается подорожание!

Почему вам понравится многофункциональный комплекс Minsk World?

Чтобы выбрать лучший район для жизни и инвестиций, важно учитывать несколько факторов: транспортная доступность, инфраструктура, качество строительства и цена.

Многофункциональный комплекс Minsk World идеально соответствует всем этим характеристикам!

1. Транспортная доступность

Комплекс будет удобным как для автолюбителей, так и для тех, у кого нет собственного авто.

Дом "Стамбул" находится рядом с улицей Аэродромная
Дом "Стамбул" находится рядом с улицей Аэродромная

В пешей доступности от Minsk World находится станция метро "Ковальская Слобода", а прямо в границах комплекса строится станция "Аэродромная". Кроме того, по периметру каждого квартала появятся остановки общественного транспорта.

Из комплекса будет удобно добираться как в центр, так и в сторону МКАД
Из комплекса будет удобно добираться как в центр, так и в сторону МКАД

По периметру каждого квартала появятся остановки наземного транспорта
По периметру каждого квартала появятся остановки наземного транспорта

На машине добраться до центра и в сторону МКАДа можно будет по улицам Аэродромная и Кижеватова. Важные столичные магистрали очерчивают границы комплекса с двух сторон.

2. Инфраструктура

Особое внимание в концепции Minsk World уделено благоустройству и созданию собственной инфраструктуры. Комплекс возводится по принципу "город в городе", а значит все необходимые для комфортной жизни объекты будут в пешей доступности.

Детская площадка возле дома "Сан-Франциско"
Детская площадка возле дома "Сан-Франциско"

Детская площадка возле дома "Стамбул"
Детская площадка возле дома "Стамбул"

Спортивная площадка возле домов "Прага" и "Варшава"
Спортивная площадка возле домов "Прага" и "Варшава"

В каждом квартале появится новое учреждение образования – всего будет построено 7 школ и 13 детских садов. Возле каждого дома – спортивные и детские площадки. Медицинские центры и поликлиники, кафе и магазины, спортивные залы и аптеки будут в пешей доступности. До них не придётся ехать, а можно будет просто прогуляться пешком.

На первых этажах многих домов есть коммерческие помещения
На первых этажах многих домов есть коммерческие помещения

Это место понравится даже велосипедистам!
Это место понравится даже велосипедистам!

Центром притяженияMinsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. Здесь смогут отдыхать и работать сотни белорусов и иностранцев.

Центром притяжения станет Деловой квартал МФЦ
Центром притяжения станет Деловой квартал МФЦ

Здесь также появится торгово-развлекательный центр Mara Mall
Здесь также появится торгово-развлекательный центр Mara Mall

Рядом запроектирован шикарный парк с фонтанами и аттракционами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.

В комплексе запроектирован шикарный парк
В комплексе запроектирован шикарный парк

3. Качество строительства

Покупая квартиру в Minsk World вы получаете комфорт самого высокого уровня.

Новостройки в многофункциональном комплексе Minsk World – это не просто "сталинки" или "хрущёвки". В каждом доме – дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой.

Лобби дома "Лос-Анджелес"
Лобби дома "Лос-Анджелес"

Лобби дома "Стамбул"
Лобби дома "Стамбул"

Лобби дома "Сан-Франциско"
Лобби дома "Сан-Франциско"

Все квартиры – со свободной планировкой и панорамными окнами. В таком месте вы сможете воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки и сделать жильё таким, как хочется именно вам. Кроме того, свободная планировка позволит сразу приступить к ремонту и зонировать помещение в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Всем своим клиентам застройщик предоставляет бесплатную первичную консультацию от команды дизайнеров Dana Interior и скидки на их услуги.

4. Цена

Застройщик предоставляет свои клиентам ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ, выгодные АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и УДОБНЫЕ ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ. Купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

· За 100%-ную оплату

· В рассрочку от 12 до 100 месяцев при этом первоначальный взнос составляет 10%, 30% или 50% в зависимости от выбранного дома

· С помощью программ партнёрского кредитования: ОАО "Белинвестбанк" предлагает кредиты от 12,87%, ОАО "Банк БелВЭБ" - от 16,9%

Дом "Прага" в квартале "Центральная Европа"
Дом "Прага" в квартале "Центральная Европа"

Купить квартиру или коммерческое помещение в многофункциональном комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Многофункциональный комплекс Minsk World – лучшее место для жизни!

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