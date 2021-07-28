Супервыгода в Minsk World! Покупайте квартиру по старым ценам и получайте дополнительную скидку!

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Приятные сюрпризы поднимают настроение! Именно поэтому застройщик многофункционального комплекса Minsk World подготовил для покупателей квартир подарок!

С 28 июля по 15 августа каждый клиент получает скидку 1%. Она не отменяет, а СУММИРУЕТСЯ СО ВСЕМИ АКЦИОННЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, которые действуют на данный момент!

В акции участвуют сразу несколько новостроек: "Сан-Франциско", "Квебек", "Ванкувер", "Монреаль", "Новый Орлеан", "Александрия", "Касабланка", "Гонконг", "Токио", "Киото", "Москва", "Вальс", "Твист", "Танго", "Сочи", "Валенсия" (квартиры площадью 60 кв.м), "Санкт-Петербург" (квартиры площадью 60-66 кв. м.).

Подробности акции можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Обратите внимание, что купить квартиры по старым ценам в многофункциональном комплексе Minsk World можно только до конца лета! С 1 сентября ожидается подорожание!

Почему вам понравится многофункциональный комплекс Minsk World?

Чтобы выбрать лучший район для жизни и инвестиций, важно учитывать несколько факторов: транспортная доступность, инфраструктура, качество строительства и цена.

Многофункциональный комплекс Minsk World идеально соответствует всем этим характеристикам!

1. Транспортная доступность

Комплекс будет удобным как для автолюбителей, так и для тех, у кого нет собственного авто.

Дом "Стамбул" находится рядом с улицей Аэродромная

В пешей доступности от Minsk World находится станция метро "Ковальская Слобода", а прямо в границах комплекса строится станция "Аэродромная". Кроме того, по периметру каждого квартала появятся остановки общественного транспорта.

Из комплекса будет удобно добираться как в центр, так и в сторону МКАД

По периметру каждого квартала появятся остановки наземного транспорта

На машине добраться до центра и в сторону МКАДа можно будет по улицам Аэродромная и Кижеватова. Важные столичные магистрали очерчивают границы комплекса с двух сторон.

2. Инфраструктура

Особое внимание в концепции Minsk World уделено благоустройству и созданию собственной инфраструктуры. Комплекс возводится по принципу "город в городе", а значит все необходимые для комфортной жизни объекты будут в пешей доступности.

Детская площадка возле дома "Сан-Франциско"

Детская площадка возле дома "Стамбул"

Спортивная площадка возле домов "Прага" и "Варшава"

В каждом квартале появится новое учреждение образования – всего будет построено 7 школ и 13 детских садов. Возле каждого дома – спортивные и детские площадки. Медицинские центры и поликлиники, кафе и магазины, спортивные залы и аптеки будут в пешей доступности. До них не придётся ехать, а можно будет просто прогуляться пешком.

На первых этажах многих домов есть коммерческие помещения

Это место понравится даже велосипедистам!

Центром притяженияMinsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. Здесь смогут отдыхать и работать сотни белорусов и иностранцев.

Центром притяжения станет Деловой квартал МФЦ

Здесь также появится торгово-развлекательный центр Mara Mall

Рядом запроектирован шикарный парк с фонтанами и аттракционами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.

В комплексе запроектирован шикарный парк

3. Качество строительства

Покупая квартиру в Minsk World вы получаете комфорт самого высокого уровня.

Новостройки в многофункциональном комплексе Minsk World – это не просто "сталинки" или "хрущёвки". В каждом доме – дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой.

Лобби дома "Лос-Анджелес"

Лобби дома "Стамбул"

Лобби дома "Сан-Франциско"

Все квартиры – со свободной планировкой и панорамными окнами. В таком месте вы сможете воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки и сделать жильё таким, как хочется именно вам. Кроме того, свободная планировка позволит сразу приступить к ремонту и зонировать помещение в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Всем своим клиентам застройщик предоставляет бесплатную первичную консультацию от команды дизайнеров Dana Interior и скидки на их услуги.

4. Цена

Застройщик предоставляет свои клиентам ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ, выгодные АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и УДОБНЫЕ ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ. Купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

· За 100%-ную оплату

· В рассрочку от 12 до 100 месяцев при этом первоначальный взнос составляет 10%, 30% или 50% в зависимости от выбранного дома

· С помощью программ партнёрского кредитования: ОАО "Белинвестбанк" предлагает кредиты от 12,87%, ОАО "Банк БелВЭБ" - от 16,9%

Дом "Прага" в квартале "Центральная Европа"

Купить квартиру или коммерческое помещение в многофункциональном комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Многофункциональный комплекс Minsk World – лучшее место для жизни!

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