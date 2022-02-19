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19 февраля 2022, 19:25

Суровые краски Савицкого: каким был в искусстве и вне его выдающийся белорусский художник

Фото из архива
Фото из архива

Михаил Савицкий олицетворяет собой целую эпоху. Он достиг признания, став народным художником СССР, Героем Беларуси и одним из символов искусства ХХ века. За долгую творческую жизнь создал множество впечатляющих полотен, но сам особо выделял цикл картин "Цифры на сердце", в которых отобразил все, что увидел в концлагерях. Накануне 100-летнего юбилея мастера вспоминаем его самые выдающиеся работы вместе с доктором философских наук Вадимом Салеевым.

Будущий народный художник родился в крестьянской семье 18 февраля 1922 года в деревне Звенячи Толочинского района. Отец - железнодорожник, мать - пчеловод в колхозе. По окончании средней школы был призван в Красную армию как раз накануне Великой Отечественной войны. Именно она дала отсчет хождению по мукам Савицкого. Уже в 19 лет он на протяжении 250 дней принимал участие в обороне Севастополя, а после сдачи города попал в плен. Был переправлен в Германию, дважды пытался вырваться на волю, но после провала третьего побега упорный военнопленный был помещен в печально известный концлагерь Бухенвальд, а впоследствии - в Дахау.

Каким нужно обладать мощным духовным стержнем, чтобы после освобождения в апреле 1945 года, будучи признанным негодным к службе, снова попасть в армию и оставаться там до 1947 года? Таким же, как у Михаила Савицкого!

После возвращения на Родину его, всего лишь 25-летнего, но столько пережившего, ждет поворот судьбы. Михаил Андреевич поступает в Минское художественное училище, а затем и в Московский художественный институт имени В.И.Сурикова. После окончания вуза в 1957 году Савицкий постоянно живет в белорусской столице и становится участником художественных выставок. Уникальный взгляд на мир, что присуще каждому большому художнику, обогащался у Михаила Андреевича собственным трагико-героическим опытом Великой Отечественной войны. Немудрено, что его первый художественный цикл был посвящен теме партизанской борьбы против оккупантов - не менее 20 полотен, начиная с "Партизан" и заканчивая "Плачем о павших героях", ярко и мощно раскрывают трагедию жизни белорусского народа. В 1967 году он создал самую, наверное, известную свою работу - "Партизанскую мадонну". Эту визитную карточку художника купила Третьяковская галерея. Конечно, такой факт прославил Савицкого и принес ему общественное признание.

В 1974 году Михаил Андреевич начал писать, пожалуй, наиболее впечатляющий цикл картин - "Цифры на сердце". Помнится, выставка этих полотен вызвала большой резонанс. Некоторые зрители с трудом принимали жесткую, выходящую даже за рамки порожденной самим Савицким "суровой живописи" манеру представления образов. Особенное впечатление тогда произвел "Летний театр" - со множеством фигур замученных людей, сохраняющих живую человеческую красоту в противовес неизменной природе палачей-фашистов. И здесь можно отметить выдающееся мастерство художника - строгую, точную композицию, выразительный контраст колорита, анатомически точное расположение тел.

Когда взорвалась ЧАЭС, народный художник не мог пройти мимо этой трагедии. Картины из цикла "Черная быль" (1987-1989) несут ощущение боли и плача по искалеченной ядерным выбросом земле. Среди 10 картин этого цикла особо выделяется "Реквием". Боль чернобыльцев - беженцев из родных мест - воспринимается как общечеловеческая трагедия.

Именно чернобыльские события и их осмысление дали жизнь последнему циклу картин - "Заповеди счастья". Здесь - идеи, навеянные евангельскими мотивами, дыхание вечности, осмысление человеческого бытия на философском уровне.

Михаил Савицкий представлял собой непростой человеческий феномен. В нем сочетались, казалось бы, противоположные качества. Классическая белорусская интровертность и необычайная взрывная волна, которая поднималась, когда речь шла о принципиальных для художника вещах. Особенно это касалось искусства. Савицкий никогда не сдавал своих позиций.

Помнится, в начале 70-х я вернулся в Минск из аспирантуры философского факультета МГУ и неожиданно получил предложение руководства Союза художников БССР вести творческий семинар. Михаил Савицкий на такие мероприятия приходил редко, а на этот пришел. Я, тогда еще молодой эстетик, нахватавшийся модернистских идей, в праведном гневе обличал "реализм на подножном корму". Михаил Андреевич, прищурясь, слушал и молчал, а потом сказал как отрезал: "Такого нет, если это настоящий реализм".

С возрастом Савицкий становился все демократичней. Сказывались, вероятно, широта взглядов художника и гуманность, идущая от опыта много пережившего человека. Он подытожил ХХ век в жизни своего народа. Представил на полотнах величайшие трагедии белорусов. Народный художник СССР и БССР, лауреат Государственной премии СССР и трех госпремий Беларуси, кавалер многих орденов и медалей (в том числе орденов Ленина и Франциска Скорины), он в моих глазах есть лучшее олицетворение нашего искусства.

Около 200 работ - таково творческое наследие Михаила Савицкого. Его полотна находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, фондах Белорусского союза художников и Министерства культуры России, Государственной Третьяковской галерее в Москве.

Узник

Считается, что эта картина - автопортрет Михаила Савицкого. Но сам художник никогда не называл это произведение так. Это собирательный образ: узник в лагерной робе с двумя буквами КL - концентрационный лагерь. Маленький красный треугольник с буквой R обозначает "русский, политический". Под ним и на жетоне, подвешенном на бечевке, - номер заключенного 32815. Это не лагерный номер самого Савицкого. У него был другой - он отличался одной цифрой.

Побег

Узники в рабочих лагерях постоянно пытались бежать на волю. На картине Савицкого одни из них карабкаются вверх по доскам, перекинутым через провода под током, другие - падают, расстрелянные с дозорных вышек. Пирамида из тел разбивает все иллюзии о возможном спасении.

Танец с факелами

По центру картины, как зловещий символ варварства, вырисовывается чудовищное сооружение из человеческих тел и бревен. Перед тем как его поджечь, фашистские головорезы "забавляются" пляской с факелами. Таков апогей их изощренной фантазии.

"Канада"

Будущих узников концлагерей часто обманывали, уверяя, что везут их в безопасное место. Люди брали с собой не только документы, но и самое ценное, что имели. После прибытия в концлагерь все эти богатства отправлялись в "Канаду" - так палачи называли пункты сбора вещей. Их хозяев загоняли в газовые камеры, поэтому на втором плане картины мы видим вереницу фигур - последний путь обреченных.

SOS!

На этом полотне - события, которые происходили в Бухенвальде весной 1945 года. Подпольщики, коммунисты лагеря скопили оружие, смонтировали в ведре рацию. Готовилось восстание. Группа узников собралась вокруг рации. Их лица, застывшие в напряженном ожидании, озарены светом надежды и жаждой свободы. В эфир летит сигнал бедствия SOS!

"Поющие лошади"

Так назывались команды по уборке трупов с территории лагеря. Повозку с телами везут впряженные в нее узники, подгоняемые хлыстами эсэсовцев. Под страхом смерти заключенных заставляли петь.

Эти выжили

Это необычный групповой портрет только что освобожденных узников - мужчин и детей. Образ советского солдата, написанный в солнечно-золотистых тонах, стал олицетворением победы в страшной войне, стоившей человечеству 60 миллионов жизней.

"Летний театр"

Так на жаргоне эсэсовцев назывались ямы для сожжения трупов (печи крематориев не успевали справляться с этой задачей), куда тела сгребались бульдозерами. На картине одна из таких машин символизирует безупречно налаженный механизм уничтожения в лагерях смерти. Погибшие напоминают поверженные античные статуи, оставшиеся вечным воплощением красоты и гармонии. Право на жизнь фашистский режим оставлял только палачам.

Проклятье

Изображенная на картине сцена была обычным явлением лагерных будней. Многие узники не могли вынести нестерпимых унижений и решались на самоубийство. С проклятиями в адрес мучителей заключенные "шли на провод". Проводами под током огораживались лагеря.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-

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