Суслов: не хотелось бы, чтобы в Беларуси повторился сценарий Украины

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не хотелось бы, чтобы в Беларуси повторился сценарий Украины, заявил в эфире "Беларусь 1" народный депутат Украины, экс-министр Виктор Суслов, сообщает БЕЛТА.

"Мы в Украине очень внимательно смотрим за событиями в Беларуси. Здесь много наших друзей, у многих родственники. Мы всегда считали, что Беларусь живет хорошо, и завидовали. Работают промышленные предприятия (у нас они почти полностью остановились), низкий уровень безработицы, средние пенсии вдвое больше, чем в Украине. И тут неожиданно в стране начались волнения", - сказал Виктор Суслов.

Он выразил озабоченность, что в Беларуси может произойти то же самое, что в Украине. "Когда молодежь, обманутая или вовлеченная в определенные процессы, начнет выступать в интересах совершенно других, тем более внешних сил, и включится в процесс по разрушению собственного государства. То, что случилось в Украине, - наши территориальные потери, война. Мы бы не хотели видеть гражданскую войну в Беларуси, массовую остановку предприятий, разрушение промышленного и экономического потенциала, - отметил эксперт. - Я считаю, что решающий фактор в Беларуси - это внешнее вмешательство. Идет борьба за попытку поменять в Беларуси геополитический вектор на прозападный и больше антироссийский, как это уже получилось в Украине. То есть вот та война, которую когда-то называли холодной войной Запада с Советским Союзом, в новых формах повторяется".-0-