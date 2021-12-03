Суворовец: молодежь должна помнить подвиг своего народа

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь должна помнить подвиг своего народа, заявил журналистам пятикурсник Минского суворовского училища Евгений Лукьянов. Он принял участие в открытии временной экспозиции "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию битвы за Москву, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны помнить подвиг нашего народа, и такие мероприятия должны показать молодому поколению, насколько важно сохранить независимость нашей страны и не допускать войны. Ведь мы должны учиться на нашей истории", - сказал Евгений Лукьянов.

По его словам, молодежь должна и дальше сохранять память о Великой Отечественной войне, не позволяя ее искажать и переписывать.

"Сегодня очень многие страны переписывают историю, а ведь Великую Отечественную войну выиграл советский народ. Считаю, что вся эта история должна перенестись дальше, чтобы люди знали правду о тех событиях и просто не повторяли такого", - отметил суворовец.

Главная цель выставки - через призму человеческих судеб показать трагедию и подвиг защитников Родины, роль битвы за Москву в истории Великой Отечественной войны и ее значение для всего фронта, актуальность событий под Москвой 1941-1942 годов для нынешнего и будущих поколений. Московская битва - одно из крупнейших сражений в истории мировых войн как по числу участников, так и по количеству военной техники и вооружения. Это пролог Победы, без которого нельзя понять и оценить ни наших жертв, ни наших достижений.

На выставке представлено около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства, постоянно находящихся в фондах Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы.

Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и Министерства культуры Беларуси. Работа временной экспозиции продлится с 4 декабря до 30 января 2022 года.

Кроме того, сегодня состоялся круглый стол в онлайн- и офлайн-форматах, приуроченный к памятной дате. Прошло обсуждение актуальных вопросов сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и защиты исторической правды.-0-