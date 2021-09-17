Сведения из банка правонарушений можно будет получить на портале электронных услуг

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, можно будет запросить через портал электронных услуг общегосударственной информационной системы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 сентября 2021 года №523, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, министерству внутренних дел совместно с оператором общегосударственной автоматизированной информационной системы до 31 декабря 2021 года необходимо обеспечить возможность использования единого портала электронных услуг общегосударственной информационной системы для предоставления сведений о правонарушениях.

Постановлением также определено, что за предоставление сведений о правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях, по одному делу (лицу) организациям, адвокатам и нотариусам в срок до 10 дней со дня поступления запроса и физическим лицам в срок до 15 дней со дня подачи заявления взимается плата в размере 0,5 базовой величины, а организациям, адвокатам, нотариусам и физическим лицам в срок до трех рабочих дней (без учета сроков на доставку таких сведений) - в размере одной базовой величины.

Кроме того, в документе в новой редакции изложено положение о порядке функционирования единой государственной системы регистрации и учета правонарушений.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-