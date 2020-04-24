Сверхценный подарок: семь белорусских музеев получат от Гохрана 161 предмет из серебра и золота

Золотые Российской империи

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный подарок из запасов Государственного хранилища ценностей Министерства финансов направят Национальному историческому музею Республики Беларусь. В перечне будущих экспонатов 62 пункта. Серебряные ложки – 17 штук, три золотых кольца и два жетона, ордена – Красного Знамени и "Знак Почета", серебряные части сумочки и предмета интерьера и т. д. Все это, по словам директора музея Павла Сапотько, будет распределено по различным коллекциям, которых в музее 50. Что-то, возможно, попадет в постоянную экспозицию. Остальное – в хранилище.

– Список Гохрана обширный, но самые интересное в нем – монеты. Ведь в нашем музее самая богатая в Беларуси нумизматическая коллекция. Она охватывает большой период истории. Но когда нам передают такие артефакты, мы получаем возможность создать более полноценные нумизматические комплекты, – отмечает Павел Михайлович.

Среди презентуемых музею Гохраном монет нет уникальных. Большая их часть – серебряные копейки Российской империи разных годов XIX века, которые печатались огромными тиражами. Но кое-что интересное с точки зрения коллекционеров в "подарочном списке" все же можно отыскать. Например, золотая монета достоинством 15 руб-лей (Российская империя, 1897 г.). Хотя в свое время таких и начеканили аж 12 миллионов штук, сейчас стоимость каждой на интернет-аукционах доходит до Br1600.

В подарок Национальный исторический музей получит также индийскую серебряную 1 рупию 1918 года, 1 кубинское песо 1953 года и американский "четвертак" 1964-го. Стоимость этих монет коллекционеры оценивают весьма скромно.

Особый интерес для собирателей старины в списке Гохрана представляет оригинал нагрудного знака "Почетный работник ВЧК–ГПУ. XV лет". Получившие его заслуженные чекисты имели право на хранение и ношение оружия, а после увольнения могли оставить за собой жилплощадь в ведомственном доме. Сейчас этот почетный знак на интернет-аукционах стоит до Br5 тыс.

Даже фальшивки нужны

Кроме того, Национальный исторический музей получит в подарок почти десяток… поддельных монет. Казалось бы, какая историческая ценность в фальшивках, пусть и золотых? Но Павел Сапотько уверяет: она есть!

– Дело в том, что, как правило, такие деньги – большая редкость. К тому же фальшивомонетничество имеет довольно давние корни и в какой-то степени это явление – уже часть истории. Причем интересная. Мы в этом убедились, когда в 2018 году сделали специализированную выставку поддельных денег. Посетителей было много! – вспоминает Павел Михайлович.

Фальшивые "пятирублевки" Российской империи 1902 года, которые Гохран планирует передать историческому музею, редкостью как раз не назовешь. Царские "полуимпериалы" наряду с 10- и 15-рублевками – одни из самых подделываемых монет. Ведь в 1922 году ведущие мировые державы не признавали полноценным государством СССР и его деньги. Возврат долгов требовали монетами Российской империи. Потому в ноябре Ленинградский монетный двор получил срочное задание сначала найти "царские штемпели" для чеканки, а затем – изготовить те самые поддельные деньги.

Серебро для Несвижа

В Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" Гохран передаст только монеты. Самая ценная из них – золотой червонец Российской империи 1901 года. Кроме того, монете уже более столетия, что также увеличивает ее стоимость на рынке. Частные коллекционеры готовы купить ее в хорошем состоянии за Br 830.

В Несвиж отправятся и два американских четвертака 1964 года, десятицентовик 1946-го и две австро-венгерские монеты по 1 кроне (1895 и 1998 гг.). На интернет-аукционах цена у них скромная.

Почти десяток орденов

В ближайшее время 51 ценный экспонат получит и "Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны". Среди них серебряные вилки и ложки, часы, монеты различных стран – преимущественно немецкие рейхсмарки. Есть один золотой червонец Российской империи 1903 года, который на интернет-аукционах выставляют примерно за Br 1тыс. Но все же наибольшую ценность из подарков Гохрана, как "профильную", так и материальную, представляет почти десяток орденов.

Самый интересный из них и с исторической, и с коллекционной точек зрения – орден Красного Знамени РСФСР (третье награждение). Уникальность этой боевой награды в том, что с 1918 по 1928 год (а фактически до 1933-го) она была единственной в стране Советов. Ее присуждали не только выдающимся людям, но и воинским соединениям, кораблям и предприятиям. Кавалер этого ордена, единственный из других владельцев различных наград, мог называть себя "краснознаменцем". Приписка "третье награждение", которая есть у экспоната, готовящегося к передаче музею Великой Отечественной войны, означает, что владелец этого отличительного знака получил его в третий раз. Всего такое количество орденов Красного Знамени было у 31 человека. Четырьмя владели такие видные фигуры, как, например, Клим Ворошилов и Ян Фабрициус.

Самыми желанными для коллекционеров сегодня являются именно такие – первые ордена Красного Знамени с буквами РСФСР. В хорошем состоянии, с оригинальными документами. Боевая награда страны Советов, которую Гохран отправит в музей, на интернет-аукционах стоит не менее Br 8530. Еще один орден Красного Знамени, но второго награждения, коллекционеры готовы купить ориентировочно за Br 2200. Такая награда также есть в списке будущих экспонатов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Кроме того, Гохран передаст в фонды музея пару орденов Александра Невского (СССР), которые на интернет-аукционах оцениваются примерно в Br2800 каждый, два ордена Богдана Хмельницкого III степени (ориентировочная стоимость – Br5500) и другие награды.

Что получат остальные?

Подарочные списки от Гохрана у других музеев не столь внушительные. Музею истории города Минска передадут в основном посуду и столовое серебро – набор чашек и ложек, чайник, стопку. А кроме того – золотой кулон и три монеты разного достоинства. Среди них золотые 15 рублей Российской империи 1897 года, за которую коллекционеры просят около Br1300.

Национальный художественный музей ожидает четыре серебряные стопки. Гродненский государственный историко-археологический музей и Сморгонский историко-краеведческий музей кроме столового серебра – ложек и вилок – получит в дар монеты. Большая часть из них выпущена в Российской империи.-0-

Елена ИВАШКО, газета "7 Дней"