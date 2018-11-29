Светлана Зере: "Ты можешь!" - это не просто слова

В Минске 3 марта пройдет уникальное для Беларуси мероприятие - первый Женский саммит "Ты можешь!". Планируется, что в нем примут участие более 600 женщин со всей республики, саммит имеет все шансы стать новой ступенью в сфере развития женского движения в стране. Корреспондент БЕЛТА встретился со Светланой Зере, организатором и идейным вдохновителем мероприятия, и побеседовал с ней о саммите, его программе и креативных задумках молодой, активной женской команды.

- Светлана, расскажите, как возникла идея саммита?

- Я уже много лет в рамках различных проектов занимаюсь вопросом повышения роли женщин в социальной и деловой жизни нашей страны. Организовывая и успешно воплощая в жизнь такие масштабные проекты, как, например, "Леди Босс", и работая в своей Высшей женской школе, я постоянно общаюсь как с успешными, активными женщинами, достигшими определенных высот в разных сферах деятельности, так и с девушками и женщинами, которые только делают первые шаги на пути собственной самореализации. Причем это множество женщин из разных стран и даже континентов.

В процессе этого общения я подметила одну особенность. Если говорить образно, эти женщины представляют собой жителей двух совершенно разных островов. А между ними - моря и океаны. Один из этих островов можно назвать "Островом возможностей", а второй - "Островом невозможностей". На первом живут те женщины, которые берут от жизни все, воплощают самые фантастические идеи: открывают гипермаркеты и производства, путешествуют по миру и запускают новые коллекции модельной одежды. А на втором - те, кто постоянно оглядывается назад, боится сделать первый шаг, те, кто считает, что достичь успеха в бизнесе или в социальной жизни невозможно, что для этого надо обладать какими-то особыми личностными качествами или жить в другой, какой-то особенной, стране.

И мне захотелось построить большой, крепкий мост между этими островами. И чтобы мост этот был с односторонним движением. Чтобы все женщины с "Острова невозможностей" постепенно перешли по моему мосту на "Остров возможностей". Именно таким мостом и может стать Женский саммит "Ты можешь!".

- Некоторые скептики могут заметить: "Не много ли в стране и так тренингов с программами по бизнес-учебе, в том числе для женщин? Небось, опять спикеры своими жизненными успехами и достижениями будут хвастаться!". Что вы думаете по этому поводу?

- Формат нашего саммита будет существенно отличаться от формата женских мероприятий, которые до этого проходили в Беларуси. Да, в роли спикеров будут выступать известные бизнес-леди. Но на этот раз никто не будет делиться историями своего успеха. Об этом можно прочитать в СМИ и в интернете. На саммите "Ты можешь!" успешные женщины откровенно расскажут об уроках жизни, своих провалах и неудачах, а также поделятся тем, как они смогли их преодолеть.

Мы хотим погрузить участниц в атмосферу сомнений и страхов, которые часто мешают женщинам двигаться вперед, и показать возможности выхода из любой ситуации. Между выступлениями спикеров участницы будут выполнять эффективные задания, которые помогут научиться ставить цели и искать пути их достижения. В зонах для нетворкинга можно будет найти единомышленниц, договориться о встрече после саммита или о партнерстве в бизнесе и карьере.

- Какова, по вашему мнению, практическая составляющая саммита, что он сможет дать участницам в реальной жизни?

- Мы хотим сделать не просто мероприятие для вдохновения женщин, а глобальный тренинг с большим пулом полезных инструментов и подарков, благодаря которым старт любой женщины или продолжение ее движения будут максимально эффективными. Мы не будем дарить волшебную пилюлю успеха.

- Минск - это столица, где всегда бурлит экономическая, социальная и культурная жизнь. А как быть с регионами, где живут сотни женщин, тоже стремящихся к успеху. Не станет ли ваш саммит очередным элитарным мероприятием для избранных?

- Нет, ни в коем случае. Концепция Женского саммита включает встречи в областных центрах нашей республики, они пройдут в январе и феврале в Гомеле, Витебске, Бресте, Могилеве и Гродно.

Мы прекрасно понимаем, что в регионах женщины имеют меньшие финансовые возможности для ведения своего бизнеса, чем в столице. Встречи "Ты можешь!" помогут понять, как начать свой бизнес с наименьшими финансовыми вложениями. Кроме того, планируется провести серию бранчей с экспертами по построению бизнеса и карьеры для женщин.

- А что ждет участниц в Минске?

- Саммит состоится в Минске в начале марта. Участниц ждет очень насыщенная программа на протяжении целого дня. В нее будут входить выступления более 20 спикеров в интересном формате и неожиданные перфомансы.

Это будут честные истории о препятствиях, через которые пришлось пройти каждой деловой леди. В перерывах между выступлениями участницы смогут получить невероятный заряд положительной энергии при выполнении практических упражнений. Мы хотим, чтобы все, кто будет участвовать в саммите, ушли не только вдохновленными на очередные свершения, но и с новыми партнерами, инструментами для реализации идей и планов, а главное, с новым сознанием.

Все новости саммита можно узнавать на официальном сайте www. womansummit.by или на странице в Instagram @womansummit.by.

- Приоткройте завесу тайны - кто среди спикеров?

- Прекрасные женщины, лидеры в своих областях. На сегодня уже подтвердили участие Алена Авдеенко, директор по продажам ОАО "Лидское пиво", со своим выступлением "Сжигая все мосты. Как я строила новую суперкоманду", победительница "Леди Босс - 2015" и ментор проекта "Мой бизнес" на телеканале ОНТ Ольга Рачко с выступлением "Зависть, предательство и другие побочные эффекты успеха", многие другие интересные спикеры, среди которых есть, кстати, и мужчина.

- И в заключение нашей беседы: чтобы вы могли сказать будущим участницам саммита?

- Помните, "Ты можешь!" - это не просто слова, это может стать вашим жизненным принципом. И когда вы будете начинать новое дело любого уровня сложности - от перестройки интерьера квартиры до открытия собственного предприятия по производству косметики, - просто скажите себе "Ты можешь!", вспомните наш саммит, и у вас все получится!

Александр КАРАБЛИКОВ,

БЕЛТА.-0-