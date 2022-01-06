Светлана Жигимонт сравнила протесты в Беларуси с попыткой бросить в дом гранату

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская художница Светлана Жигимонт в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказала, как в ее семье отнеслись к произошедшим после президентских выборов протестам в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, почему художница после президентских выборов не примкнула к протестующим деятелям культуры, Светлана Жигимонт заявила, что идея государственного переворота была не близка ее семье. "Сама идея вместо того, чтобы сделать в доме ремонт, взять и бросить туда гранату нам не понравилась, не по душе она нам пришлась", - образно выразилась она.

"Вторая вещь - это то, что мы с Жигимонтом (муж Павел. - Прим. БЕЛТА) самодостаточные и самостоятельные. И никогда для принятия какого-то решения особо не нуждались в одобрении "стаи", - подчеркнула Светлана Жигимонт.-0-