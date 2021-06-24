Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе "Моя Дана" и выигрывайте денежные призы!

Сделай фото или видео и получи 1000 или 700 рублей! Что может быть проще?

Лето – время творчества и ярких эмоций! Организаторы конкурса "Моя Дана" приглашают всех желающих проявить себя и представить свой взгляд на столичные жилые комплексы "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Minsk World". Конкурс стартует 1 июля и продлится до 1 августа.

Что нужно, чтобы стать участником?

· Быть подписчиком группы @news.bir.by в Instagram или https://m.facebook.com/danaholdings в Facebook

· Подготовить серию из 5 фото или снять видеоролик не менее 30 секунд. Количество фотосерий и видеороликов не ограничено.

За лучший фотоальбом вознаграждение составит 700 рублей, за лучший видеоролик - 1000 рублей.

· Разместить работу на странице в Instagram или Facebook с одним из следующих хэштегов и упоминанием официальной страницы в Instagram - @news.bir.by, в Facebook - @DanaHoldings:

#моядана_фото_Парк

#моядана_ фото_Мир

#моядана_фото_Маяк

#моядана_видео_Парк

#моядана_ видео_Мир

#моядана_ видео_Маяк

· отправить своё видео/фото личным сообщением в группу Instagram или Facebook, а также указать свои ФИО и номер телефона.

ВАЖНО! По хэштегам организаторы конкурса будут отслеживать размещённые фотографии на страницах социальных сетей. На время конкурса доступ к странице должен быть открыт, чтобы члены жюри могли увидеть и оценить вашу работу.

Серия фотографий победителя 2020 года в номинации "Маяк Минска" Андрея Размука

Участвовать в конкурсе могут все желающие старше 10 лет. Количество работ от одного участника не ограничено. Один человек может сделать и фотосерию, и видео по каждому комплексу. Чем больше работ, тем больше шансов у каждого участника выиграть приз!

Подробнее изучить правила конкурса "Моя Дана" можно на сайте организаторов.

Серия фотографий победительницы 2020 года в номинации "Парк Челюскинцев" Ирины Сыровежкиной

Серия фотографий победительницы 2020 года в номинации "Парк Челюскинцев" Ольги Кондра

Победители будут выбраны в 6 номинациях: "Фото" и "Видео" для каждого комплекса! Авторы всех работ, которые выберет жюри, получат денежные призы.

Серия фотографий победителя 2020 года в номинации "Минск-Мир" Андрея Размука

Представленные на конкурс работы не рецензируются, а право на их использование переходит к организаторам.

А вы уже решили, какой жилой комплекс станет главным героем вашего творческого проекта? Стильный и деловой "Маяк Минска"? Экологичный и цветущий "Парк Челюскинцев"? А может быть молодой и перспективный "Minsk World"? Зачем выбирать, ведь каждый комплекс достоин вашего внимания! Творите и вытворяйте! А мы поддержим вашу инициативу призами!

Желаем вдохновения и с нетерпением ждём ваших работ!

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