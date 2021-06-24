Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе "Моя Дана" и выигрывайте денежные призы!

Сделай фото или видео и получи 1000 или 700 рублей! Что может быть проще?
Лето – время творчества и ярких эмоций! Организаторы конкурса "Моя Дана" приглашают всех желающих проявить себя и представить свой взгляд на столичные жилые комплексы "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Minsk World". Конкурс стартует 1 июля и продлится до 1 августа.
Что нужно, чтобы стать участником?
· Быть подписчиком группы @news.bir.by в Instagram или https://m.facebook.com/danaholdings в Facebook
· Подготовить серию из 5 фото или снять видеоролик не менее 30 секунд. Количество фотосерий и видеороликов не ограничено.
За лучший фотоальбом вознаграждение составит 700 рублей, за лучший видеоролик - 1000 рублей.
· Разместить работу на странице в Instagram или Facebook с одним из следующих хэштегов и упоминанием официальной страницы в Instagram - @news.bir.by, в Facebook - @DanaHoldings:
#моядана_фото_Парк
#моядана_ фото_Мир
#моядана_фото_Маяк
#моядана_видео_Парк
#моядана_ видео_Мир
#моядана_ видео_Маяк
· отправить своё видео/фото личным сообщением в группу Instagram или Facebook, а также указать свои ФИО и номер телефона.
ВАЖНО! По хэштегам организаторы конкурса будут отслеживать размещённые фотографии на страницах социальных сетей. На время конкурса доступ к странице должен быть открыт, чтобы члены жюри могли увидеть и оценить вашу работу.
Участвовать в конкурсе могут все желающие старше 10 лет. Количество работ от одного участника не ограничено. Один человек может сделать и фотосерию, и видео по каждому комплексу. Чем больше работ, тем больше шансов у каждого участника выиграть приз!
Подробнее изучить правила конкурса "Моя Дана" можно на сайте организаторов.
Победители будут выбраны в 6 номинациях: "Фото" и "Видео" для каждого комплекса! Авторы всех работ, которые выберет жюри, получат денежные призы.
Представленные на конкурс работы не рецензируются, а право на их использование переходит к организаторам.
А вы уже решили, какой жилой комплекс станет главным героем вашего творческого проекта? Стильный и деловой "Маяк Минска"? Экологичный и цветущий "Парк Челюскинцев"? А может быть молодой и перспективный "Minsk World"? Зачем выбирать, ведь каждый комплекс достоин вашего внимания! Творите и вытворяйте! А мы поддержим вашу инициативу призами!
Желаем вдохновения и с нетерпением ждём ваших работ!