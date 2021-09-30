Свилло: законопроект о введении ответственности за призывы к санкциям своевременный

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям своевременный. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Виктор Свилло, передает корреспондент БЕЛТА.

Осенняя сессия Палаты представителей откроется 4 октября. Повестка дня уже включает 20 вопросов. "Это не окончательная цифра, в течение сессии она будет дополняться. Уже сейчас как минимум 15 вопросов находятся на доработке в постоянных комиссиях. В первом чтении на сессии предлагается рассмотреть шесть вопросов, в том числе законопроект, инициированный депутатом Олегом Белоконевым. Речь идет об изменениях в законодательство об уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении нашей страны", - сказал Виктор Свилло.

Депутат напомнил, что на весенней сессии был принят целый пакет законов, касающихся укрепления суверенитета нашей страны, защиты конституционного строя и территориальной целостности. "Этот законопроект предполагает новую редакцию ст.361 Уголовного кодекса и предусматривает введение уголовной ответственности за призывы к конкретным международным организациям, отдельным государствам либо безадресно к действиям, которые должны привести к санкциям в отношении нашей страны, то есть нанести ущерб, урон нашей национальной безопасности. Я думаю, это своевременный законопроект и он дополняет наши возможности по защите своей страны", - добавил он.-0-