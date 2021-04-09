Свиридовские чтения пройдут в БГУ 13-14 апреля

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Свиридовские чтения - 2021" пройдет 13-14 апреля в БГУ в онлайн-формате. Мероприятие проводится с 2004 года и посвящено известному белорусскому ученому, академику, заслуженному деятелю науки, доктору химических наук Вадиму Свиридову. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками международного форума станут более 120 ученых и преподавателей из научных и образовательных учреждений Беларуси, России, Украины, Польши, Узбекистана, Грузии, Ирана, Вьетнама, Турции и Бразилии. Это представители БГУ, Белорусского национального технического университета, Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины, Академий наук Беларуси, Украины и Азербайджана, Национального университета Узбекистана им. М.Улугбека, Российского университета дружбы народов и Университета Марии Кюри-Склодовской (Польша).

Конференция организуется в пяти секциях: "Синтез, свойства и структура неорганических веществ", "Химия поверхности и тонких пленок", "Металлокомплексы", "Химия молекулярных систем", "Организация учебного процесса и преподавание химии в высшей школе".

По итогам работы планируется издать сборник трудов по материалам конференции и разместить в Электронной библиотеке БГУ и Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.

Свиридов Вадим Васильевич (1931-2002) на протяжении 15 лет возглавлял НИИ физико-химических проблем БГУ, входил в состав научных советов Академии наук СССР, был главным редактором журнала "Хімія: праблемы выкладання", членом экспертного совета ВАК Беларуси. По его инициативе создано научно-методическое объединение преподавателей общей и неорганической химии вузов нашей страны. Автор трех монографий, более 550 научных статей, свыше 120 изобретений, четырех учебных пособий, статей по проблемам педагогики.-0-