Связь 3G доступна на 98,4% территории Беларуси

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7% территории Беларуси, а третьего поколения (3G) - на 98,4%. Обеспечение населения и территории страны услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE увеличился до 81,3% и 13,8% соответственно, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации по итогам первого полугодия.

По состоянию на 1 июля услуги электросвязи оказывают 193 оператора. Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет в первом полугодии увеличилось более чем на 18 тыс. и составило 2,233 млн. На 51 тыс. до 2,28 млн выросло число абонентов IP-телевидения. Более 3,5 млн абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе, что на 131 тыс. больше, чем на начало года. Количество подключенных по технологии GPON увеличилось на 82 тыс. и составило 2,67 млн.

Ширина внешнего канала для доступа в интернет увеличилась с начала года на 199 Гбит/с и составила 1750 Гбит/с. Число абонентов сотовой подвижной электросвязи по итогам первого полугодия составляет 11,58 млн, что на 49 тыс. меньше, чем на начало года.

Удельный вес сектора "Связь и информатизация" в структуре ВВП в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,7 процентного пункта и составил 8%. Темп роста выручки от реализации по отношению к первому полугодию прошлого года составил 107,8%. Чистая прибыль получена в сумме Br107 млн. Рентабельность реализованной продукции составила 14,5%, рентабельность продаж - 10,7%.-0-