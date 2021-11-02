Свобода слова в действии: Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал СК из-за антибелорусских санкций

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета заблокированы по причине введения санкций в отношении лиц и организаций из Беларуси, сообщила БЕЛТА официальный представитель СК Юлия Гончарова.

"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", - констатирует в своем сообщении Google.

Скриншот СК

"Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тыс. подписчиков. Канал содержал видеоинформацию с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта "Тайны следствия", видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое, - рассказала Юлия Гончарова. - На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров. Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан".

СК отметил, что официальные ресурсы Следственного комитета, в том числе сайт sk.gov.by, продолжают работу в штатном режиме и аудитория, в том числе СМИ, будет своевременно получать информацию о деятельности ведомства, а в работе будут использоваться иные ресурсы и сервисы потокового видео.-0-