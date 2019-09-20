Сводки Белорусского штаба партизанского движения за 1944 год станут доступными в электронном виде

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронное документальное издание "Оперативные и разведывательные сводки Белорусского штаба партизанского движения. 1944 г." будет презентовано в ноябре в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси Михаил Скоморощенко.

В ноябре исполняется 75 лет со времени окончания деятельности Белорусского штаба партизанского движения. "К этой дате Национальным архивом и Национальной библиотекой будет реализован совместный проект - электронное документальное издание "Оперативные и разведывательные сводки Белорусского штаба партизанского движения. 1944 г.". Его основу составят цифровые копии документов из архивного фонда Белорусского штаба партизанского движения. Издание будет снабжено классическим для сборников документов научно-справочным аппаратом - это историческое и археографическое предисловие, географический и именной указатели, также перечень публикуемых документов, список сокращений и биографические справки на работников Белорусского штаба партизанского движения - руководителей штаба и его основных структурных подразделений, которые имели отношение к составлению оперативных и разведывательных сводок", - рассказал Михаил Скоморощенко.

В целом в электронное издание войдут около ста документов, которые представляют довольно полную картину происходивших событий на территории Беларуси с января по июль 1944 года. "Если оперативные сводки - это в большей мере информация о боевой деятельности, переформировании партизанских отрядов, то разведывательные сводки представляют информацию о немецких гарнизонах, перемещении немецких войск, мероприятиях оккупационных властей. Хочется отметить, что работа коллектива составителей издания была действительно непростой. В процессе мы столкнулись с большой проблемой. В частности, это касается географического указателя. Число упоминаемых географических объектов в документах перевалило за несколько тысяч и приходилось каждый из них уточнять, привязывать к административно-территориальному устройству Беларуси на довоенный период", - отметил завотделом.

По словам Михаила Скоморощенко, проект фактически находится на финишной прямой. "У электронного издания несколько преимуществ. Во-первых, практически нет ограничений в объемах, во-вторых, оно более удобно в работе. Ведь оперативные и разведывательные сводки на диске снабжены возможностью гиперссылок, переходов. У человека при открытии диска сразу формируется полное представление о структуре издания, он может перемещаться между сводками по датам или по видам, то есть у него простор действий более широкий. Поэтому было принято решение опробовать именно такую форму электронного издания", - добавил он.-0-