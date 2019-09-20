Сводки Белорусского штаба партизанского движения за 1944 год станут доступными в электронном виде

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 сентября 2019
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:31 Компания Boeing протестировала первый в мире дрон-заправщик Технологии
10:30 Дети из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла в турецком отеле В мире
10:20 Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 21 сентября Общество
10:18 Нью-Йорк возглавил рейтинг ведущих финансовых центров мира В мире
10:16 Румас совершит рабочую поездку в Гродненскую область Регионы
10:12 Поджигатель из Польши уничтожил 18 машин и автомастерскую при помощи огнемета В мире
10:11 Лукашенко потребовал оптимизировать число льнозаводов в Витебской области Президент
10:01 В школьной столовой в Одессе отравились 53 ученика В мире
09:58 В Минске на стройке третьей линии метро упал автокран Происшествия
09:55 В Петриковском районе из школы эвакуировали 75 человек Происшествия
09:54 Двое мужчин слили с комбайнов 634 л топлива в Россонском районе Происшествия
09:50 Арнольд Шварценеггер поиздевался над Сильвестром Сталлоне Калейдоскоп
09:44 Всемирная забастовка в защиту климата охватит около 160 стран В мире
09:42 В Солигорске из-за короткого замыкания электросамоката загорелась квартира Происшествия
09:28 Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых Президент
09:26 Капсулу с землей со 110 воинских захоронений Речицкого района передадут в крипту столичного храма Регионы
09:19 Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу Спорт
09:19 В Молодечненском районе нашли в поле артиллерийский снаряд времен ВОВ со взрывателем Происшествия
09:12 Лукашенко в Кореличском районе ознакомится с ходом уборочной и переработкой льна Президент
09:08 Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне В мире
09:00 Кравцов: Гродненская область - регион, в котором комфортно жить и работать Регионы
09:00 Как вашему маленькому счастью стать звездой, а вам выиграть 2000 руб. за фото? Общество
08:46 Сводки Белорусского штаба партизанского движения за 1944 год станут доступными в электронном виде Общество
08:28 Месячник по благоустройству стартовал в Витебске Регионы
08:19 Правительство увеличило нормативы расходов на обучение в белорусских школах Общество
08:17 РЕПОРТАЖ: Хиты за полвека и на все времена - в Москве прошел юбилейный концерт "Песняров" Культура
08:10 Имя обладателя путевки на детское "Евровидение-2019" от Беларуси станет известно сегодня Культура
08:01 Брестский драмтеатр открыл сезон премьерой спектакля "Мещанская свадьба" Культура
07:47 Комплекс мероприятий по безопасной перевозке детей школьными автобусами проведут в Гомельской области Регионы
07:33 МАРТ снизил цену на газ для производителей сахара Экономика
Все новости
Все новости
Общество
20 сентября 2019, 08:46

Сводки Белорусского штаба партизанского движения за 1944 год станут доступными в электронном виде

Фото из архива
Фото из архива

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронное документальное издание "Оперативные и разведывательные сводки Белорусского штаба партизанского движения. 1944 г." будет презентовано в ноябре в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси Михаил Скоморощенко.

В ноябре исполняется 75 лет со времени окончания деятельности Белорусского штаба партизанского движения. "К этой дате Национальным архивом и Национальной библиотекой будет реализован совместный проект - электронное документальное издание "Оперативные и разведывательные сводки Белорусского штаба партизанского движения. 1944 г.". Его основу составят цифровые копии документов из архивного фонда Белорусского штаба партизанского движения. Издание будет снабжено классическим для сборников документов научно-справочным аппаратом - это историческое и археографическое предисловие, географический и именной указатели, также перечень публикуемых документов, список сокращений и биографические справки на работников Белорусского штаба партизанского движения - руководителей штаба и его основных структурных подразделений, которые имели отношение к составлению оперативных и разведывательных сводок", - рассказал Михаил Скоморощенко.

В целом в электронное издание войдут около ста документов, которые представляют довольно полную картину происходивших событий на территории Беларуси с января по июль 1944 года. "Если оперативные сводки - это в большей мере информация о боевой деятельности, переформировании партизанских отрядов, то разведывательные сводки представляют информацию о немецких гарнизонах, перемещении немецких войск, мероприятиях оккупационных властей. Хочется отметить, что работа коллектива составителей издания была действительно непростой. В процессе мы столкнулись с большой проблемой. В частности, это касается географического указателя. Число упоминаемых географических объектов в документах перевалило за несколько тысяч и приходилось каждый из них уточнять, привязывать к административно-территориальному устройству Беларуси на довоенный период", - отметил завотделом.

По словам Михаила Скоморощенко, проект фактически находится на финишной прямой. "У электронного издания несколько преимуществ. Во-первых, практически нет ограничений в объемах, во-вторых, оно более удобно в работе. Ведь оперативные и разведывательные сводки на диске снабжены возможностью гиперссылок, переходов. У человека при открытии диска сразу формируется полное представление о структуре издания, он может перемещаться между сводками по датам или по видам, то есть у него простор действий более широкий. Поэтому было принято решение опробовать именно такую форму электронного издания", - добавил он.-0-

Теги
ВОВ проект
Новости рубрики Общество
Фото из архива Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 21 сентября
Как вашему маленькому счастью стать звездой, а вам выиграть 2000 руб. за фото?
Фото из архива Правительство увеличило нормативы расходов на обучение в белорусских школах
Картина дня: совещание по вопросам экономики, новый этап сотрудничества с УЕФА и "Пояс дружбы" Европейских игр
Фото из архива Как будет проводиться и во сколько обойдется жильцам утепление домов
Фото из архива БОКК запустило флешмоб в поддержку людей с психическими расстройствами
Главное
Фото из архива Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых
Лукашенко: Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА
"Судили-рядили, стрелочника нашли" - Лукашенко прокомментировал историю с увольнением в Гомеле учителя
Как будет проводиться и во сколько обойдется жильцам утепление домов
Топ-новости
Лукашенко потребовал оптимизировать число льнозаводов в Витебской области
Картина дня: совещание по вопросам экономики, новый этап сотрудничества с УЕФА и "Пояс дружбы" Европейских игр
Как вашему маленькому счастью стать звездой, а вам выиграть 2000 руб. за фото?
Правительство увеличило нормативы расходов на обучение в белорусских школах
Имя обладателя путевки на детское "Евровидение-2019" от Беларуси станет известно сегодня
Срок реализации инвестпроекта по строительству в Минске комплекса у Белгосцирка перенесен на 2022 год
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 21 сентября
Правительство Беларуси и Всемирный банк обсудили проект модернизации системы высшего образования
ФОТОРЕПОРТАЖ: ІІ Минский международный фестиваль циркового искусства
ДОСЬЕ: К 75-летию образования Гродненской области
Белоруски выиграли бронзовые медали командного турнира ЧМ по художественной гимнастике
Оклады отдельных категорий сельских педагогов повышаются на 20%
Ирина Курочкина выиграла бронзу на ЧМ по борьбе в Нур-Султане и завоевала олимпийскую лицензию
Афиша выходного дня: "Театральный пикник", праздник еврейской культуры и фестиваль "Шлях цмока"
Совместное учение ВС Беларуси и России "Щит Союза-2019" завершилось
Афиша
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.