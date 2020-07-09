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09 июля 2020, 15:18

Свое мнение нужно уметь высказывать законно и цивилизованно - педагог

Фото из архива
Фото из архива

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свое мнение нужно уметь высказывать законно и цивилизованно, заявила корреспонденту БЕЛТА учитель английского языка высшей категории Минского государственного областного лицея Наталья Войтехович.

"При определении будущего своей страны главный критерий для меня - стабильность и сохранение единства. Не хочется повторения сценариев ближайших соседей. Я абсолютно против любых революций, любых насильственных проявлений. Считаю, что все должно происходить цивилизованно, путем выборов, а не путем демонстраций и саботажа. Нам нельзя потерять то лучшее, что у нас уже есть. Нужно двигаться дальше и укреплять это в будущем", - сказала Наталья Войтехович.

По ее словам, государство правильно выбрало образовательную политику. "Я считаю, что будущее - за профильным образованием. Это правильный путь, выбранный государством. Как учителю английского языка мне особенно приятно, что знания иностранного языка у сегодняшних школьников значительно улучшились. Этому в немалой степени посодействовало введение в школах обязательного выпускного экзамена по английскому языку. Все это позволяет не только приобрести дополнительную компетенцию, которая дает возможность занять более высокую позицию на рынке труда, но и поможет открыть Беларусь для туристов. Сегодняшние молодые люди способны свободно общаться с иностранцами, которые приезжают к нам. Они могут рассказать им о стране, ее истории и достопримечательностях. Это очень важно", - добавила учитель.-0-

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