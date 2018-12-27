"Своего жилья у нас нет!" 80-я квартира от "Евроопт" из рук Михаила Боярского досталась кассиру из Орши

У семьи старшего кассира Светланы Гулиевой из Орши теперь есть собственная квартира – в Минске!

В день католического Рождества, 25 декабря, и в преддверии самого долгожданного праздника "Евроопт" устроил своим покупателям настоящую новогоднюю сказку для взрослых. И по счастливой случайности квартиру в Минске выиграла старший кассир "Евроопта" Светлана Гулиева из Орши, которая не раз рассказывала людям про игру "Удача в придачу!" и верила в душе, что удача не пройдет и мимо нее. А еще, благодаря невероятному везению, в новый год на великолепных внедорожниках въезжают: диспетчер Наталья Скороход из Бобруйска, пенсионерка Людмила Матвеева из Минска и инженер по сметной работе из поселка Гатово Александр Боровик. А денежные призы по 40 тысяч рублей достались слесарю из Рогачева Валерию Белоусову и пенсионерке Вере Ковальчинской из Витебска.

Юбилейный, 100-й, тур покупатели "Евроопт" ждали с замиранием сердца. Эта красивая цифра многим сулила надежду: удача обязательно должна улыбнуться. Тем более что победителей помогал определять народный артист Российской Федерации легендарный Михаил Боярский, который специально приехал для этого в Минск.

- Для меня было очень приятным исполнить свои песни и разыграть такие огромные призы, видеть реакцию людей, которые не ожидали такой удачи, настолько искренними и естественными были их эмоции! В России я подобной игры не видел, чтобы за обычные покупки можно было выиграть такие призы. Вообще, думаю, все победители еще в шоке, в такой выигрыш сразу поверить сложно, - отметил народный артист после завершения розыгрыша. - Я получил большое удовольствие от этой встречи. С наступающим Новым годом, удачи и здоровья всем вам и вашим близким!

Михаил Боярский: "Для меня было очень приятным исполнить свои песни и разыграть такие огромные призы, видеть реакцию людей, которые не ожидали такой удачи, настолько искренними и естественными были их эмоции!"

В четверг победители юбилейного тура, нарядные и счастливые, приехали в Минск на торжественную церемонию, где им вручили ключи и документы от квартиры и трех внедорожников, а также денежные призы по 40 тысяч рублей.

"Удача в придачу!" сегодня наградили в минском "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 Победителей 100-го тура игрысегодня наградили в минском "Е-сити" на ул. Денисовской, 8

- Конечно, победа стала полной неожиданностью, но если честно: всегда ее представляла! Если уж мечтать, так по-крупному! Представляла, как сижу в новой квартире на белом кожаном диване! - смеется Светлана Гулиева из Орши Витебской области.

Светлана Гулиева к своей мечте шла не один год!

Рождественский вечер 25 декабря для женщины стал поистине волшебным. Не один год Светлана Гулиева, старший кассир "Евроопта", шла к своей мечте, верила и не обращала внимания на шутки и сомнения окружающих. Брала в магазине "товары удачи" сама, но еще больше предлагала покупателям испытывать свое везение: "У меня легкая рука, возьмите "товар удачи"!

- Некоторые отмахивались, но я всегда говорила, что стоит играть. Например, моя одноклассница выиграла автомобиль, и ее фотография висела во всех магазинах, - рассказывает Светлана Гулиева.

Можно сказать, вся жизнь Светланы связана с "Еврооптом". Здесь она работает, покупает товары и… новость о выигрыше узнала прямо за кассой!

- Работу на чуть-чуть пришлось приостановить. Узнав о победе, вся дрожала, коллеги плакали от радости. А покупатели выстроились в длинную очередь в мою кассу, - с улыбкой вспоминает Светлана Гулиева.

А ведь она говорила, что у нее легкая рука! Так что в новый год Светлана и ее семья войдут с новой квартирой!

Светлана Гулиева: "Своего жилья у нас в Орше нет, живем с дедушкой и бабушкой"

- Срочно переезжаем в Минск, муж и дети согласны! Своего жилья в Орше нет, живем с дедушкой и бабушкой. Знаете, уже придумала, в каких тонах будет квартира - черно-белых. Это два моих любимых цвета, - делится планами победительница.

Выигранная столичная квартира находится по адресу ул. Академика Карского, 8. А рядом с новым жильем Светланы - гипермаркет "Евроопт" на улице Монтажников.

Вот в такой современной столичной новостройке находится выигранная квартира

- Значит, пойду переводом! - радостно отмечает победительница.

Кстати, за время игры "Удача в придачу!" это вторая квартира, выигранная работниками холдинга "Евроопт", также сотрудникам холдинга, в котором насчитывается более 41 тыс. человек, посчастливилось выиграть 10 автомобилей. А в целом за 100 туров игры разыграны 80 квартир в Минске, 325 автомобилей и более 2,5 миллиона других призов.

"На выигранном автомобиле поедем на концерт Боярского в Питер!"

- Была какая-то надежда, что 100-й, юбилейный, тур будет для нашей семьи особенным. Тем более призы разыгрывал любимый Михаил Боярский, а для нашего поколения - это особенно приятно. И видите, как все случилось! - заразительно смеется Наталья Скороход из Бобруйска Могилевской области.

Муж Натальи Скороход, диспетчера из Бобруйска, верил, что они выиграют машину!

Сейчас Наталья Ивановна на пенсии, работает диспетчером на мясокомбинате, но всю жизнь посвятила автомобильной отрасли. Ее водительский стаж 40 лет! Удача знала, кого выбрать, и теперь Наталья Скороход владелица внедорожника "Джили Атлас"!

- Так получилось, что 100-й тур как раз не смотрела, а когда позвонили из студии, испугалась, не знала, как себя вести, что говорить. Раньше не понимала, почему так странно ведут себя люди, когда им звонит ведущий. Молчат, ничего особо не говорят. Теперь знаю: от счастья! - рассказывает Наталья Скороход.

Есть одно универсальное слово, которое точно передает все эмоции победителя, - "ура"! Отойдя немного от шока, Наталья Ивановна с сыном и подругой, которая успела быстро прибежать после счастливой программы, открыли бутылку шампанского. Хоть ее и купили накануне в "Евроопте" на Новый год, но зачем ждать праздника, если он уже наступил?

- Играем с пятого тура, каждый месяц выходит где-то по 20-25 кодов, конечно, хотелось, чтобы удача улыбнулась, но она все это время была не на нашей стороне. Все изменил юбилейный тур! Это муж настаивал покупать "товары удачи", повторял: "Я должен выиграть автомобиль!" Если забывала взять счастливый товар, он всегда возвращался в зал и что-то выбирал, - говорит Наталья Ивановна.

Как признается женщина, выигранный автомобиль родные уже стали делить. В семье два сына, все водители, так что еще предстоит решить, кто будет разъезжать по Бобруйску на красивой машине.

- Это чудесный подарок на Новый год, да еще от Михаила Боярского! Мне сразу позвонила родная сестра, которая живет в Санкт-Петербурге, с вопросом: "Когда уже приезжаете на внедорожнике?" А мы только вернулись из гостей! Отложим до весны поездку и на выигранном автомобиле поедем на концерт Боярского в Питер! Надеюсь, новый, 2019-й, год будет таким же прекрасным, как его начало!

"В свои 82 года в магазин уже тяжело ходить, выручает "Е-доставка"

В силу возраста следующей победительницы - Людмиле Матвеевой из Минска 82 года - выигранный автомобиль в день вручения призов забирал ее внук - Алексей Цецохо. А сама счастливица смогла поделиться впечатлениями от выигрыша по телефону.

- Эмоции были такими сильными, что пришлось отпаивать меня успокоительными. Ведь раньше смотрела на игру "Удача в придачу!" как на что-то несбыточное, нереальное, даже мысли не было о выигрыше, - призналась победительница.

Теперь на дачу и в поликлинику минчанку Людмилу Матвееву внуки будут возить на новеньком внедорожнике! На фото: внук победительницы Алексей Цецохо

Людмила Дмитриевна бывший врач, сейчас на пенсии.

- Я старенькая, мне 82 года, мужу - 87 лет, - рассказывает победительница. - В нашем возрасте в магазин уже тяжело ходить, поэтому выручает "Е-доставка". Дважды в месяц оформляем заказ, внучка помогает выбрать нужные товары. Очень удобно: все привозят к тебе домой, не нужно никуда ходить. Нас это устраивает, - говорит Людмила Матвеева.

Однажды, увидев фирменные автомобили "Е-доставки", женщина решила узнать больше про онлайн-гипермаркет. И с тех пор стала постоянной покупательницей.

- Мы живем в бывшем военном городке, здесь нет хороших магазинов, поэтому выбираем "Е-доставку". Берем все, обязательно покупаем хлеб, сметану, молоко, - перечисляет Людмила Дмитриевна.

Благодаря очередной покупке, оформленной через онлайн-гипермаркет "Е-доставка", она выиграла внедорожник! Машину женщина отдаст внукам, теперь ее в любой момент смогут отвезти в поликлинику или на дачу. А еще есть у нее одно трепетное желание:

- Проехать по памятным местам в городе, например, там, где училась. И полюбоваться нашими красивыми проспектами - Независимости и Победителей.

Кстати, это уже 46-й автомобиль, который участникам игры принесли заказы в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не будем забывать и о шести столичных квартирах, также выигранных благодаря покупкам с доставкой на дом.

"Собирал деньги, чтобы поменять старенький автомобиль. Но разве это быстро сделаешь?"

- Это уже третий автомобиль от "Евроопта", который будет ездить по нашему поселку, - отмечает Александр Боровик, инженер по сметной работе из Гатово Минского района.

Инженер из Гатово Александр Боровик свой выигрыш увидел в прямом эфире!

Александр Михайлович играет с первого тура "Удача в придачу!" , и уже в четвертый раз ему везет. До этого были сертификаты по 5-10 рублей, в 100-м туре - внедорожник "Джили Атлас"!

- В глубине души, конечно, каждый человек надеется на чудо. Я не исключение. Когда в студии разыгрывали главные призы, в тот момент смотрел прямой эфир по телевизору. Увидел свою фамилию и потерял дар речи! Эмоции зашкаливали! - вспоминает Александр Боровик.

Каждый раз, возвращаясь с работы из Минска, мужчина заезжает в столичный "Евроопт". Этот магазин он выбрал не случайно. Во-первых, цены приемлемые. Во-вторых, все необходимое можно найти в одном месте, начиная от обычных продуктов и заканчивая бытовой химией. Это помогает сэкономить время. В-третьих, у каждого покупателя есть шанс выиграть деньги, автомобиль или квартиру!

- 25 декабря - наше католическое Рождество. И так приятно в этот светлый день получить машину. К тому же мой автомобиль совсем старенький, еле ездит. Собирал деньги, чтобы поменять, но разве это быстро сделаешь? - говорит Александр Боровик.

Свою первую поездку на шикарном внедорожнике он запланировал в гости к дочке и годовалой внучке, которые живут в Боровлянах.

"Есть куда потратить 40 000 рублей: хочется и машину поменять, и детям дать образование"

- В победу поверил сразу, когда услышал голос Михаила Боярского. Кто не помнит его известную фразу "Тысяча чертей!" из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"? Вот это он подарок сделал мне на Новый год! Елки-палки, столько эмоций было! - улыбается Валерий Белоусов, слесарь механосборочных работ из Рогачева Гомельской области.

Слесарь из Рогачева Валерий Белоусов в победу поверил, как только услышал голос Михаила Боярского!

На победу в игре "Удача в придачу!" Валерий Николаевич никогда не рассчитывал. Он просто ходил в "Евроопт" за покупками и даже не допускал мысли, что однажды ему могут позвонить из минской студии.

- Человек я не везучий, - объясняет житель Рогачева.

Вечером 25 декабря, когда определялся обладатель 40 тысяч рублей, Валерий Белоусов был в "Евроопте". Дома закончился сахар, а в предновогодней суете в магазине он просто не услышал звонок ведущего. И пока пребывал в неведение, новость уже разлетелась по городу.

- Позвонила сестра, которой кто-то сообщил про мою победу, стала поздравлять. А я понять не могу, что случилось? Какие деньги? О чем идет речь? А когда поговорил с Боярским, все понял, - говорит Валерий Белоусов.

В семье есть несколько вариантов, как потратить выигранные 40 тысяч рублей.

- Машине уже 20 лет, поменять бы, - рассуждает Валерий Николаевич. - Но лучше вложить все в образование детей, они сейчас ходят в школу, хочется дать им лучшее. Нанять репетиров, создать хорошие условия. В общем, есть куда потратить такую сумму.

"С такими деньгами можно и внуку помочь, и в санаторий поехать отдохнуть"

Пенсионерка Вера Ковальчинская из Витебска единственная католичка в семье. На светлый праздник Рождество она запекла курицу, пригласила в гости внука, разве мог кто-то предположить, что не успеют гости уйти, как снова нужно их звать? Вера Ивановна выиграла 40 тысяч рублей!

"Товаром удачи" для пенсионерки из Витебска Веры Ковальчинской стала обычная паста!

- От радости поднялось давление, с лета стала играть, и так повезло! Раньше просто совершала покупки, а потом увидела, что люди становятся победителями, и решила сама попробовать. Внук помог зарегистрировать карточку, - рассказывает Вера Ковальчинская.

Накануне розыгрыша женщина шутила с мужем, что под Новый год она выиграет квартиру в Минске. Смеялись, считали эти слова неправдоподобными, и тут раздался звонок: "Вы выиграли 40 тысяч рублей!"

- Представляете, от страха и волнения не могла сказать, где работала. Я же финансист, до выхода на пенсию работала в госстрахе, - с улыбкой вспоминает Вера Ивановна.

Для ее семьи 40 тысяч рублей - огромная сумма.

- С такими деньгами можно поехать в санаторий отдохнуть, внуку помочь, он сейчас учится в магистратуре, - говорит Вера Ковальчинская.

Для женщины существует только один магазин - "Евроопт". Здесь она покупает продукты и для дома, и когда едет на дачу. Средний чек 30-40 рублей.

- Последний раз взяла "товар удачи" пасту, всегда покупаю только то, что необходимо в хозяйстве. И надо же, удача выбрала меня! - улыбается Вера Ивановна.

Дмитрий Дибров 2 января разыграет ТРЕХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске от "Евроопта"!

2019 год стартует с необыкновенной новости: 2 января в столичном ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 будет разыграна ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в престижном районе Минска на ул. Мястровской, 11! Также своих обладателей найдут три автомобиля "Джили Атлас", две крупные суммы по 40 тысяч рублей и еще более 20 000 других призов от "Евроопта"!

Игровые коды за покупки этой недели будут 2 января претендовать на ТРЕХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске, три автомобиля, две крупные суммы и еще более 20 000 других призов!

Определить победителей первого новогоднего тура поможет известный российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссер, музыкант и актер Дмитрий Дибров!

Призы 101-го тура разыграет Дмитрий Дибров! Запасайтесь игровыми кодами и приходите 2 января в минский "Е-сити" на Денисовской, 8!

101-й тур игры "Удача в придачу!" начался 24 декабря и продлится по 30 декабря включительно. Это идеальные дни, чтобы продумывать праздничное меню и покупать подарки близким. Что нужно делать, чтобы стать участником игры "Удача в придачу!" ? Просто не забудьте взять "товар удачи", совершая свои предновогодние покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И обязательно используйте при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Вот и все! За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начислен один игровой код.

А еще - до 6 января проходит акция "Сказки оживают в "Евроопт", в рамках которой можно приобрести книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" и "Алиса в Стране Чудес" с оживающими иллюстрациями всего за 5 рублей 99 копеек каждая. И подарок под елку на Новый год или Рождество готов! Более того, до 29 декабря проводится специальный костюмированный фотоконкурс, победители которого получат планшет. Подробности акции и конкурса читайте на сайте evroopt.by .

Необычные живые книги "Алиса в Зазеркалье" и "Алиса в Стране Чудес" станут волшебным подарком на Новый год и Рождество!

ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске ждет вас! Не упустите уникальную возможность начать 2019 год красиво, став жителем престижного столичного района!

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