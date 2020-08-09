Свой голос отдал за стабильный курс страны - Шакутин

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Я отдал свой голос за стабильный курс страны, заявил в эфире ОНТ председатель совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин, сообщает БЕЛТА.

Александр Шакутин пришел сегодня на избирательный участок с семьей. "Мы отдали свой голос за тот курс, который мы уже знаем, за который мы всегда ратовали и хотим, чтобы он дальше продолжился", - сказал Александр Шакутин.

Он подчеркнул, что уверен в завтрашнем дне. "С этим курсом, я думаю, в ближайшее время в Беларуси будет построено то государство, в котором люди будут жить счастливо и которым будут гордиться все белорусы", - отметил председатель совета директоров "Амкодор".-0-