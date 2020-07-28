Свой выбор нужно делать осознанно, думая про будущее детей - замдиректора гимназии

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свой выбор нужно делать осознанно, думая про будущее детей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель директора по воспитательной работе гимназии №7 Минска Татьяна Дисько.

"У нас демократическое государство и каждый имеет право на свое мнение. Но свой выбор нужно делать осознанно, думая про будущее наших детей, - сказала Татьяна Дисько. - Для меня важно, чтобы в стране была стабильность и спокойствие. Я буду голосовать за государство, которое обеспечивает социальную защиту разным слоям населения, гарантируя достойную жизнь своему народу".

Замдиректора гимназии отметила, что в стране много сделано за последние годы. "Беларусь прошла большой путь в своем развитии. Но, как и у любой страны, у нас есть свои достижения и, конечно, какие-то ошибки. И это нормально. Я не буду говорить о достижениях в образовании, науке, производстве и других отраслях. Все это и так очевидно. Лично для меня важно, что я и мои близкие можем спокойно ходить по улицам наших городов в любое время и не бояться за свою безопасность", - подчеркнула она.-0-