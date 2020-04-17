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17 апреля 2020, 08:55

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Акция – хорошо, а много акций – еще лучше! В самых известных жилых комплексах столицы сегодня действует сразу несколько особенных предложений, которые делают покупку квартиры не просто приятной процедурой, а потрясающе выгодной. Самое время признаться себе, что давно мечтал о квартире в Минске – и открыть сайт крупнейшего застройщика bir.by!

Почему мы начинаем с сайта? Потому что онлайн бронирование и покупка квартиры – это первый шаг к тому, чтобы отлично сэкономить.

Но об этом чуть попозже. А сейчас – рассказ об акции, аналогов которой в мире не найти: "Покупайте сейчас – платите потом!".

Берите паспорт и оформляйте покупку квартиры в длительную рассрочку на 10 лет прямо сейчас – первый взнос по акции "Покупайте сейчас – платите потом!" не нужен. Не нужны справки и поручители, нет процентов и скрытых доплат. Стоимость квартиры разбивается на 120 ежемесячных платежей, которые вы внесете на протяжении 10 лет. Вы будете жить в своей отремонтированной новенькой квартире – и постепенно за нее платить. Лучшая альтернатива арендному жилью в столице, когда ежемесячные платежи сопоставимы с ценами на съемные квартиры!

Нет первого взноса? Банк никак не соглашается выдать нужную сумму? Не получается подтвердить свой доход документально? Просто купите квартиру – а расплатитесь за нее потом!

Другой вариант – у вас есть 30% стоимости квартиры, которые вы готовы внести в качестве первоначального взноса. Оформляйте рассрочку от застройщика без процентов и переплат – в любом из минских комплексов. В комплексе "Парк Челюскинцев" рассрочка выдается на 4 года, в "Маяке Минска" – на 5 лет, в комплексе "Минск Мир" – на 10 лет.

Если при этом ваш первый взнос составит от 50%, то вы сможете купить квартиру еще дешевле!

А в качестве бонуса – "Платежные каникулы"! Это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей. За полгода можно успеть многое! Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира. А можно скопить на ремонт – ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру!

При этом долго новоселья ждать не придется – дома сдаются четко по графику и даже досрочно! Только за последние недели три дома в разных комплексах были сданы гораздо раньше плана – чем, понятное дело, застройщик очень порадовал покупателей квартир!

Благодаря видеотуру на сайте застройщика можно в режиме онлайн увидеть, как продвигается строительство в любом из комплексов.

Самое время вернуться к сайту! Мы советовали начинать поиск квартиры именно здесь. Ведь на сайте застройщика открыт удобный сервис бронирования и покупки квартир. При этом, приобретая квартиру онлайн, вы экономите от стоимости квартиры:

- площадью до 40 м2 – 4 000 рублей;

- от 40 м2 до 55 м2 – 7 000 рублей;

- более 55 м2 – 10 000 рублей.

Как это работает? Всего четыре шага!

Шаг первый – выбор квартиры в комплексах "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". На сайте представлены все имеющиеся в свободной продаже квартиры. Указаны их характеристики, размеры, приведены планировки. Можно выбрать этаж или на какую сторону будут выходить окна. В общем, все то, что определяет решение покупателя. И когда выбор сделан – остается нажать кнопку "Забронировать"!

Шаг второй – разговор с менеджером, который связывается с покупателем оперативно в течение часа с момента бронирования. И становится персональным помощником – именно с ним вы будете решать все возникающие вопросы.

Шаг третий – подробная консультация. С менеджером по телефону вы обсуждаете ваш выбор, цену, условия и способы оплаты квартиры, в том числе предоставление специальных финансовых инструментов, и возможность использования акционных предложений. Выбранная квартира бронируется за покупателем на три дня!

Шаг четвертый – встреча с курьером. Вы предварительно получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес для ознакомления. Менеджер ответит на все ваши вопросы по документам. И не нужно посещать офис продаж – курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу.

Сделка по покупке квартиры будет проведена полностью онлайн. А покупатель экономит до 10 тысяч рублей на стоимости своей квартиры!

А можно сэкономить еще? Можно и нужно! Для этого стоит воспользоваться акцией "Минус 10%"!

В квартале "Северная Америка" комплекса "Минск Мир" акция продлена до 30 апреля! В акции участвуют все дома квартала "Северная Америка". Выбирайте свой – "Сан-Франциско", "Квебек", "Новый Орлеан", "Нью-Йорк", "Лос-Анджелес" или "Ванкувер"!

Дом "Сан-Франциско"
Дом "Сан-Франциско"

Дом "Квебек"
Дом "Квебек"

Дом "Новый Орлеан"
Дом "Новый Орлеан"

Дом "Нью-Йорк
Дом "Нью-Йорк

Выбор квартир – огромный! Их площадь – от 28 до 76 кв. метров. Каждый покупатель подберет свой вариант!

И на каждую квартиру – минус 10% от цены на сайте! И не важно, как вы собрались приобретать жилье – за собственные деньги, партнерский кредит от Беларусбанка или же в уникальную длительную рассрочку до 10 лет от застройщика. Это ваше решение!

Но только до 30 апреля!

Все дома, участвующие в акции – современные каркасно-блочные здания с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами OTIS. Высота потолков – не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна – панорамные или французские, от пола до потолка. Дворы – благоустроенные и без транзитного движения машин.

Все дома - современные каркасно-блочные с квартирами свободной планировки
Все дома - современные каркасно-блочные с квартирами свободной планировки

Во всех домах просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой
Во всех домах просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой

Квартал "Северная Америка" – олицетворение самого динамичного и технологичного континента. Здесь по соседству – две будущие станции метро и многочисленные остановки общественного транспорта.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады. Во дворах – площадки для спорта, игр и отдыха, а в шаговой доступности – новый городской парк!

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами
В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами

Во дворах квартала площадки для спорта, игр и отдыха
Во дворах квартала площадки для спорта, игр и отдыха

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха
В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

Инфраструктура всех кварталов связана, и жители "Северной Америки" будут иметь под рукой и мини-рынок, и поликлиники, и большой торгово-развлекательный центр с паркингом.

Все это – преимущества комплекса "Минск Мир", который признан самым масштабным проектом Европы. "Город в городе", где все под рукой – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

А строительство делового сердца комплекса – Международного финансового центра Minsk World – уже началось.

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

"Минск Мир" растет стремительно – каждый дом в среднем за неделю прибавляет по этажу!

Апрель – месяц невероятных предложений! Что выбрать – рассрочку без первого взноса? Платежные каникулы? Акцию "Минус 10%"? Экономию на онлайн-бронировании?

А лучше все и сразу! Этой весной возможно все!

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе "Минск Мир"! Не упускайте свою экономию!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Апрельские акции – правильный выбор для каждого!

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