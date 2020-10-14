Своя квартира по цене аренды! Скидки и акции для каждого! Рассрочка и кредит!

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Октябрь – время невероятно выгодных предложений в многофункциональном комплексе Minsk World! И если вы ждали подходящий момент для покупки квартиры – он уже наступил. Время переезжать из съемной квартиры в собственную – в светлом и красивом доме с большими окнами, современными планировками, дизайнерским лобби. В комплексе Minsk World, где будет все необходимое для комфортной жизни: школы, детские сады, поликлиники, магазины, паркинги и метро.

На сегодня приобрести квартиры можно уже более чем в 20 новостройках в 10 кварталах комплекса: "Северная Европа", "Средиземноморский" "Северная Америка", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов" и "Эмиратс Люкс". Выбирайте!

Уникальные финансовые условия делают покупку квартиры в комплексе Minsk World доступной каждому! Благодаря специальным программам по покупке жилой и коммерческой недвижимости скидки до 20% могут получить работники сферы IT, образования и здравоохранения.

Также скидка до 20% предусмотрена на квартиры для молодоженов. Специальное предложение для молодых семей действует 6 месяцев с даты заключения брака. Это значит, что скидкой можно воспользоваться, даже если вы заключили брак полгода назад. А если обменялись кольцами прямо сейчас, то предложение будет действовать еще 6 месяцев. Нужно лишь предъявить свидетельство о заключении брака. Кстати, квартира может быть оформлена и на родителей молодоженов.

Приобрести квартиры можно в 10 кварталах, на выбор – более 20 новостроек

На этом выгодные предложения в Minsk World не заканчиваются! Скидки могут получить семьи с детьми, спортсмены-чемпионы, владельцы "Моцнай карткі".

Также действует акция при бронировании квартиры на сайте застройщика bir.by – выбрав и забронировав жилье онлайн, при покупке вы сможете сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей.

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· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

· Первоначальный взнос 10%, 20%, 30%: чем больше стартовый платеж – тем выгоднее условия.

По сути, ежемесячный платеж при покупке квартиры в комплексе Minsk World будет примерно равен сумме арендной платы. Вот только платить вы будете не за съемное жилье, а за собственное!

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana". Пора переезжать из съемной квартиры в собственную!

К каждому покупателю – индивидуальный подход! Менеджеры по продажам с удовольствием помогут вам выбрать лучшую квартиру в комплексе Minsk World и самые выгодные условия покупки. Рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей. Узнать подробности можно по номеру телефона 7675.

Фото: Владимир Пацкевич, участник конкурса "Моя Dana". Недвижимость в комплексе Minsk World – ваша надежная и выгодная инвестиция

Выбор недвижимости в Minsk World впечатляет – комплекс признан самым масштабным в Европе!

На выбор покупателей – более 20 новостроек."Лос-Анджелес", "Новый Орлеан", "Сан-Франциско", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Йорк", "Ницца", "Токио", "Киото", "Гонконг", "Джакарта", "Стамбул", "Москва", "Сочи", "Сидней Люкс", "Пекин", "Эмиратс Волна", "Лиллехаммер", "Глазго" и "Вильнюс"… У каждого дома свое название и свой яркий характер!

Все новостройки – это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями. Планировки на любой вкус: от небольших квартир-студий до просторных пентхаусов с выходом на крышу и эксклюзивных вариантов на первом этаже с отдельным входом и собственной террасой.

Все новостройки в комплексе Minsk World – это каркасно-монолитные дома с большими окнами, скоростными лифтами и дизайнерскими лобби

В каждом подъезде – два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность – просторные дизайнерские лобби, где есть все удобства: стойка консьержа, зона ожидания и встречи курьера с удобными креслами и столиками, санитарная комната с пеленальным столиком.

В вестибюлях многих домов дополнительно есть байк-боксы для хранения велосипедов и колясок. Из лобби, как правило, два выхода, что позволяет не обходить здание. Вход в дом оборудован с учетом принципов организации безбарьерного пространства, чтобы людям с ограниченными возможностями и мамам с колясками было удобно.

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"

Фото: Татьяна Трусова, участник конкурса "Моя Dana". Планировки на любой вкус: от небольших квартир-студий до просторных пентхаусов и квартир с отдельным входом и собственной террасой

Что выбрать? Вот только несколько интересных вариантов!

Буквально на днях стартовали продажи в доме "Вильнюс". Ультрасовременная новостройка насчитывает 25 этажей и приковывает взгляд зеркальным фасадом с небесной тонировкой. В уютном вестибюле будет электрокамин и место для букшеринга. А также отдельное помещение для хранения велосипедов и колясок. Один из трех лифтов панорамный. Квартиры в этом доме раскупаются очень быстро – поторопитесь!

Дом "Вильнюс"

Названный в честь шотландского портового города 25-этажный "Глазго" привлекает внимание своим колоритом, красивой тонировкой остекления цвета морской волны, панорамными окнами и остекленными лоджиями. В доме предусмотрено три лифта, один из них будет панорамным.

Дом "Глазго"

"Лиллехаммер" также насчитывает 25 этажей и напоминает о норвежском городе, где белорусская команда атлетов завоевала медали на зимней Олимпиаде. Эксклюзивный вариант – квартиры на первом этаже с собственными террасами, которые огорожены и защищены стеклянными козырьками от осадков. В доме будет три лифта, один из которых – панорамный.

Дом "Лиллехаммер"

Еще один интересный вариант – полностью готовый "Кейптаун". На первом этаже квартиры с отдельным входом и собственными огороженными террасами. В 18-этажном доме два лифта, один из которых панорамный. Все остекление имеет тонировку под бронзу.

Дом "Кейптаун"

Великолепный "Санкт-Петербург" включает две секции по 19 этажей. На первом этаже – встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором – часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха. В каждой секции – по два скоростных и бесшумных лифта, один из которых панорамный.

Дом "Санкт-Петербург"

Яркая и солнечная "Флоренция" состоит из трех секций высотой по 25 этажей. В каждой секции – по три лифта, два из которых – повышенной грузоподъемности до 1000 кг. Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов – байк-боксы.

Дом "Флоренция"

Возвышающийся на 25 этажей "Копенгаген" благодаря небесной тонировке стекол будет восхитительно сверкать в лучах солнца. В доме предусмотрено три лифта. На первом этаже квартиры имеют отдельный вход и собственные огороженные террасы с козырьками от осадков.

Дом "Копенгаген"

Комплекс Minsk World – это город в городе, где будет все необходимое!

Метро в вашем распоряжении! Рядом с комплексом Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", а в его границах строится вторая станция – "Аэродромная".

Возводятся многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. В готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Особое внимание уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант на сайте bir.by!

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко.

Все кварталы свяжет сеть велодорожек – это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Торопитесь стать жителем города будущего с выгодой до 20%, используя выгодные специальные предложения и скидки!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Больше не нужно жить в съемном жилье – приобретайте собственное по цене аренды! С выгодой до 20%! Каждому покупателю – свое лучшее предложение!

Октябрь – время покупать квартиру в Minsk World!

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