Своя квартира в Минске: изменения в интересах покупателей

Компания "Дана Холдингз" улучшила финансовые инструменты для покупки жилья. Ведущий застройщик страны неоднократно подчеркивал: для компании приоритетной в работе является возможность обеспечить каждую белорусскую семью собственным жильем. Именно для этого строятся новые жилые комплексы и подбираются удобные для покупателей способы покупки. В связи с возросшим устойчивым спросом на новые квартиры на рынке недвижимости, с 1 февраля застройщик улучшил предоставляемые покупателям выгодные финансовые инструменты для приобретения жилья.
Первая новость: значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный для семей со стабильным доходом инструмент - длительную рассрочку от застройщика. С 1 февраля в комплексе "Парк Челюскинцев" она предоставляется на четыре года, в "Маяк Минска" - на пять лет, а в комплексе "Минск Мир" - на десять лет. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! К каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой - менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.
Вторая важная новость: для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков, с 1 февраля скидка увеличивается до 20% от стоимости квартиры!
Улучшились также условия кредитования от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. По программе БПС-Сбербанка ставка по кредиту на первые два года составит 6,99%, а по программе Беларусбанка - 4,99% в первый год и 10% - на второй и третий год. Практика показала, что со снижением ставки рефинансирования Национального банка процентная ставка по партнерским кредитам также пересматривается и уменьшается на соответствующую величину.
Таким образом, теперь в распоряжении покупателей - три выгодных финансовых инструмента приобретения столичного жилья, которыми можно успешно воспользоваться исходя из потребностей и планов каждой конкретной семьи.
Опыт показывает, что наиболее востребована у семей с постоянным доходом длительная рассрочка от застройщика. Это очень удобный финансовый инструмент, который позволяет свести ежемесячные выплаты за новую квартиру к суммам, сравнимым со стоимостью арендного жилья. Вот только средства будут вкладываться в строительство собственного жилья, а не на счет арендодателя!
Например, в многофункциональном комплексе "Минск Мир", который получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы, сейчас особенно активным спросом пользуются дома "Стамбул", "Александрия" и "Токио". Они поступили в продажу друг за другом на протяжении 15 дней января, и покупатели не могли упустить такой выгодный шанс. Ведь на старте продаж - самые лучшие условия!
У каждого из этих домов есть свои особенности, но их объединяют и общие, ставшие "фирменными" для застройщика столичного комплекса "Минск Мир", черты! Это элементы комфорта, которые вам обязательно захочется выбрать!
У каждого из жилых зданий сквозной подъезд, что предполагает вход с двух сторон дома. Это значит, что, припарковав машину на автостоянке, можно войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выйти на противоположную сторону - в зеленый двор. Обходить дом кругом не нужно!
Цокольные этажи и входные группы будут отделаны керамогранитом - это и красивый, и долговечный материал, по фактуре и свойствам наиболее близкий к натуральному камню.
В каждом доме - просторные и светлые лобби. Высота потолков здесь больше 3 метров, что придает особый простор и объем пространству. Лобби не похожи друг на друга, ведь тематически оформление каждого привязано к тому городу, именем которого назван конкретный дом. Но в каждом из них будут предусмотрены стойки для консьержа и зоны встречи курьера, а также санитарные комнаты с пеленальным столиком. "Стамбул" получит также помещение для хранения детских колясок и велосипедов, а "Александрия" и "Токио" - отделанные гранитом порталы лифтов.
В каждом из домов - по три скоростных и бесшумных лифта компании OTIS, ведущего мирового производителя подъемного оборудования. Понятно, что подъем на любой этаж с такой техникой - не проблема!
Наконец, самый важный аспект, на который обращает внимание покупатель, - это квартиры свободной планировки.
Архитекторы так проектируют жилое пространство, чтобы оставить покупателям как можно большую вариантность организации жилья. Все пространство - в полном распоряжении владельца: он сам решает, где и какого размера будут комнаты, нужны ли двери или предпочтительнее иметь широкий проем. Ничто не сдерживает представлений об идеальной собственной квартире - делайте ее такой, какой хочется!
Панорамные окна, застекленные лоджии, балконы и террасы обеспечивают в жилых помещениях много солнца, света и воздуха, и даже самые небольшие студии благодаря отличной инсоляции выглядят очень уютно и комфортно. При этом все стеклопакеты - ведущих европейских производителей. В доме "Александрия", например, - с бронзовой тонировкой.
Высота потолков на верхних этажах во всех трех зданиях - три метра! Ничто не помешает вам наслаждаться видами нового столичного района - комплекса "Минск Мир"!
"Стамбул" - это 25 этажей и 216 квартир с площадью от 43 до 72 квадратных метров. Расположен в квартале "Южная Европа" - это северная часть комплекса "Минск Мир", вдоль улицы Аэродромной. На первом этаже дома "Стамбул" будут размещены коммерческие помещения.
В доме "Александрия" - 24 этажа и 281 квартира от 30 до 74 квадратных метров. Дом первым поступил в продажу в квартале "Африка", который находится в западной части комплекса.
В "Токио" 25 этажей и 293 квартиры. Это квартал "Азия" - юго-западная часть застройки, расположенная вдоль улицы Кижеватова, в самом ее начале. Отсюда до площади Независимости - всего пять минут на машине!
На первых этажах домов "Александрия" и "Токио" - квартиры с отдельным входом, террасой со стеклянным козырьком и калиткой. По сути, таунхаус - но в самом центре города!
В каждом из этих кварталов будут построены детские сады с бассейнами, а школы расположатся в соседних кварталах.
Во дворе каждого дома - детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха с лавочками, многочисленные зеленые насаждения. К слову, все кварталы комплекса свяжет единая сеть велодорожек - отличное место как для неспешных байк-прогулок, так и спортивных поездок.
Внутреннее пространство свободно от присутствия машин, которые будут размещаться по периметрам кварталов на многочисленных открытых стоянках, а также крытых паркингах. К слову, первый в комплексе "Минск Мир" девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, открыт минувшей осенью.
Кварталы комплекса "Минск Мир" отличаются великолепной транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности для удобства жителей будут расположены сразу две новые станции метро. Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса.
В целом комплекс "Минск Мир" строится по принципу "город в городе", что предполагает наличие всего необходимого для комфортной жизни горожанина буквально под рукой!
Кроме школ и детских садов, которые будут построены в каждом квартале, на территории комплекса разместятся также детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.
Жемчужиной комплекса станет новый городской парк площадью 10 гектаров - идеальное место для прогулок, детских игр и занятий спортом и настоящий остров зелени в самом центре городской застройки!
Лучшим в городе местом для покупок и отдыха станет новый крупный торгово-развлекательный центр - "Мара Молл".
Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World. Это не только центр притяжения инвестиций со всего мира, но и драйвер для создания тысяч рабочих мест. Вполне возможно, что многие жители комплекса "Минск Мир" получат работу именно здесь, на расстоянии неспешной пешей прогулки!
На сегодняшний день продажи квартир ведутся в восьми кварталах комплекса - это более 20 домов, а строительство развернуто в девяти кварталах. Оценить, как движется возведение комплекса, можно практически в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.
"Токио", "Стамбул" или "Александрия"? Выбирать вам! Опытные менеджеры отдела продаж застройщика помогут подобрать и расположение дома, и планировку и метраж квартиры, и нужный этаж, и даже вид из окон! И, конечно, самый удобный и выгодный способ приобретения вашей собственной квартиры!
Все подробности по условиям покупки квартир в самом масштабном комплексе Европы "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Выбор сделать гораздо проще, обладая выгодными финансовыми инструментами!