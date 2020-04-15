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15 апреля 2020, 09:00

Своя - по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку - от 1170 рублей в месяц!

Тот случай, когда слово "Акция!" можно написать трижды! Крупнейший в стране застройщик сделал предложение, которое стало бы сенсацией во всем мире. Акция "Покупайте сейчас - платите потом!" не имеет аналогов и позволяет приобрести собственную квартиру любой белорусской семье со стабильным доходом. В рассрочку - по цене аренды и без первого взноса! Но только до 12 мая!

Длительная рассрочка на 10 лет по акции "Покупайте сейчас - платите потом!" - это 120 ежемесячных выплат. Не нужны справки о доходах, не нужны поручители. Самое важное - не нужен даже первоначальный взнос! Просто берите паспорт - и идите покупать свою квартиру, за которую расплатитесь в последующем за 120 месяцев!

Таких условий в мире не предлагает никто! От покупателя не требуется особых гарантий, он не проходит процедуру скоринга - оценки платежеспособности. Покупателю не приходится выплачивать проценты или дополнительные взносы: цена квартиры просто делится на количество месяцев рассрочки, и уплачивать за жилье своей мечты нужно будет строго фиксированную сумму. Ежемесячные платежи получатся от 1170 рублей!

Для сравнения: в феврале в Минске средняя зарплата составила 1591,6 рубля. Таким образом, ежемесячная выплата составит примерно 75% от одной зарплаты в семье!

Предложение очень интересно тем, кто не имеет собственного жилья и вынужден арендовать квартиры. Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы становитесь собственником своей квартиры.

Более того, ждать 10 лет, чтобы войти в свой новый дом, не придется!

Все квартиры, которые предлагаются по акции "Покупайте сейчас - платите потом!" в длительную рассрочку без первого взноса - в уже строящихся домах. Их ввод в эксплуатацию запланирован в текущем и следующем годах. Таким образом, уже через несколько месяцев дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир, смогут делать ремонты - и въезжать в квартиры, за которые даже не успели полностью рассчитаться!

Уже через несколько месяцев дома начнут сдаваться и покупатели получат ключи от своих квартир
Уже через несколько месяцев дома начнут сдаваться и покупатели получат ключи от своих квартир

Счастливо живи в своей квартире - и продолжай выплачивать ее стоимость в рассрочку!

Но акция "Покупайте сейчас - платите потом!" очень привлекательна и для тех, у кого есть уже собственное жилье. Используйте рассрочку - инвестируйте в будущее своих детей! Пока они вырастут, вы успеете построить и отремонтировать квартиру, сдать ее в аренду и ежемесячно получать гарантированный доход, который можно направить в том числе на погашение рассрочки. А через 10 лет - хоть продать, хоть подарить квартиру детям. Недвижимость в престижном комплексе - ценный капитал! Тем более, что после любого мирового кризиса цены активно растут, и стоимость жилья в минских новостройках будет только увеличиваться.

Инвестируйте в недвижимость - и наращивайте свой капитал!

Как отметил председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич, из-за сложной экономической ситуации в мире, сегодня многим семьям сложно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. "Мы чувствуем свою ответственность, чтобы сделать покупку жилья возможным для многих людей. Поэтому только в этом году мы инвестируем в комплекс "Минск Мир" не менее 100 млн долларов. В любой кризис лучшая инвестиция - это вложение в будущее, в недвижимость. И мы именно сейчас предоставляем белорусским покупателям уникальный шанс построиться и стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой", - подчеркнул Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель совета директоров "Дана Холдингз"
Вибор Мулич, председатель совета директоров "Дана Холдингз"

Еще один красноречивый пример о том, почему именно сейчас пришло время принимать решение! Для покупки квартиры площадью 48 метров минчанину сегодня потребуется примерно 88 средних месячных зарплат, при том, что даже в не самой дорогой по европейским меркам Польше для этого надо, по статистике, не менее 100 зарплат.

Самое время делать покупку!

Акция "Покупайте сейчас - платите потом!" распространяется на ограниченное количество квартир в семи домах различных кварталов комплекса "Минск Мир" - "Квебек" и "Ванкувер" квартала "Северная Америка", "Сидней Люкс" и "Сочи" в квартале "Чемпионов", дом "Вальс" квартала "Мировых танцев", "Москва" - в квартале "Евразия", а также клубный дом "Афины" в квартале "Южная Европа".

Вы обязательно найдете свой дом!

Безусловно, вам понравится жизнь в ритме "Вальса" в квартале "Мировых танцев"! Это здание состоит из пяти 10-этажных секций.

Дом "Вальс"
Дом "Вальс"

Лобби дома "Вальс"
Лобби дома "Вальс"

Вам запомнится негасимый свет окон 21-этажной "Москвы" - в квартале "Евразия".

Дом "Москва"
Дом "Москва"

Лобби дома "Москва"
Лобби дома "Москва"

Дома "Сидней Люкс" и "Сочи" в квартале "Чемпионов" состоят из двух секций: 10 и 25 этажей, а весь квартал - территория спорта и здорового образа жизни.

Дом "Сидней"
Дом "Сидней"

Лобби дома "Сидней"
Лобби дома "Сидней"

Дом "Сочи"
Дом "Сочи"

Лобби дома "Сочи"
Лобби дома "Сочи"

Вы оцените канадский шарм 20-этажных домов "Квебек" и "Ванкувер" в квартале "Северная Америка".

Дом "Квебек
Дом "Квебек

Лобби дома "Квебек
Лобби дома "Квебек

Дом "Ванкувер"
Дом "Ванкувер"

Лобби дома "Ванкувер"
Лобби дома "Ванкувер"

И уж, конечно, захотите переехать в "Афины" - идеальный клубный дом из трех секций с малой этажностью: 6, 7 и 8 этажей!

Дом "Афины"
Дом "Афины"

Все дома самой современной архитектуры. Это современные каркасно-блочные здания: с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами OTIS. Высота потолков - не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна - панорамные или французские, от пола до потолка. Дворы - благоустроенные и без транзитного движения машин.

Комплекс "Минск Мир" хорошо известен не только в Беларуси - он был признан самым масштабным проектом Европы. Это современнейший район, который строится по принципу "город в городе" со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Здесь все под рукой - школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха
В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

При этом строительство делового центра комплекса - Международного финансового центра Minsk World - уже началось.

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

"Минск Мир" растет стремительно - каждый дом в среднем за неделю прибавляет по этажу! И на рынке появляются все новые заманчивые предложения. Например, только что стартовали продажи квартир в новом доме "Киото" в квартале "Азия" с ценой "квадрата" всего от 2 490 рублей! На выбор жителей квартиры от 29 до 72 кв. м. Один из трех лифтов будет панорамным!

Дом "Киото"
Дом "Киото"

Лобби дома "Киото"
Лобби дома "Киото"

И в этом комплексе теперь есть уникальная рассрочка - без первого взноса, без процентов, без переплат, без сбора бесчисленных справок, без поручителей - нужен только паспорт для оформления договора!

Не удивительно, что в офисе продаж сегодня - множество клиентов. Услышав о проведении акции "Покупайте сейчас - платите потом!", люди, которые годами мечтали о приобретении собственной квартиры, поспешили за подробностями. И все настроены очень решительно - стать покупателем готов каждый!

Елена Белая приехала из Борисова - с утра пораньше, практически к открытию. Сильно уж взволновала ее новость о возможности приобрести квартиру в новеньком столичном комплексе "Минск-Мир" в рассрочку без первоначального взноса! У Елены двое детей, с собой взяла сына - пусть посмотрит, какой будет их будущая квартира!

Елена Белая, покупатель
Елена Белая, покупатель

- Варианты очень интересные. Много предложений с существенными скидками. Меня заинтересовал именно вариант с рассрочкой без первоначального взноса. Это очень удобно! Ведь чтобы получить кредит, нужно собрать много документов, да и банки сегодня не столь активны, необходимые суммы выделяют осторожно. А здесь предлагают очень интересные возможности! - считает Елена.

Свой выбор этой семье еще предстоит сделать. И вполне вероятно, что он окажется еще более приятным, чем предполагалось. Ведь у застройщика есть несколько дополнительных вариантов, как можно сэкономить!

Например, при бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика в режиме онлайн! Специальная акция - экономия составит существенную сумму:

- на квартире до 40 м2 - 4 000 рублей;

- от 40 м2 до 55 м2 - 7 000 рублей;

- более 55 м2 - 10 000 рублей.

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе "Минск Мир"! Не упускайте свою экономию!

В 15 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Это свершилось - реальная рассрочка на отличные квартиры прямо сейчас!

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