Своя по цене аренды! Только в ноябре в Minsk World – скидки до 30% на квартиры и рассрочка на 100 месяцев!

СВОЯ КВАРТИРА ПО ЦЕНЕ АРЕНДЫ! РАССРОЧКА НА 100 МЕСЯЦЕВ! СКИДКИ ДО 30%! ТОЛЬКО ДО КОНЦА НОЯБРЯ!

Платите за чужое, а мечтаете о своем? Копите на квартиру своей мечты, но до нужной суммы еще далеко? Тогда эта новость точно для вас! Только до конца ноября в столичном комплексе Minsk World приобрести квартиру можно на лучших условиях акций со скидкой до 30% и в рассрочку от застройщика на 100 месяцев!

Комплекс Minsk World расположен в перспективном районе столицы. Это самый масштабный комплекс Европы, где будет все необходимое для комфортной жизни: школы, детские сады, поликлиники и магазины, финансовый и торговый центр, паркинги и метро.

Сегодня приобрести квартиры можно уже в 11 кварталах: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов", "Эмиратс Люкс" и "Тропические острова".

На выбор покупателей – десятки новостроек! Это каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами свободной планировки – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами.

Благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by можно в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на площадке. Например, на прошлой неделе был сдан в эксплуатацию дом "Эмиратс Волна" в полностью готовом квартале "Эмиратс Люкс". Кстати, здесь еще можно купить квартиры. А буквально на днях успешно прошел приемку дом "Сидней Люкс" в квартале "Чемпионов".

Многие покупатели уже получили ключи от собственных квартир! И у вас тоже есть возможность сменить арендное жилье на собственное в комплексе Minsk World на самых лучших условиях!

Какие акции действуют до конца ноября?

· До минус 20% для работников системы здравоохранения, образования и IT-сферы.

· До минус 20% для молодоженов.

· Скидки для семей с детьми – до 100 евро с каждого кв. метра.

· Скидки для спортсменов-чемпионов – до 100 евро каждого кв. метра.

· Выгода для владельцев "Моцнай карткі" – до 1 000 рублей.

Выбирайте и бронируйте подходящую квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by прямо сейчас – и при покупке экономьте по акции от 4 000 до 10 000 рублей.

Приобрести квартиры можно уже в 11 кварталах комплекса Minsk World

Уникальная длительная беспроцентная рассрочка от застройщика – это возможность разделить стоимость квартиры на удобное вам количество месяцев. По сути, ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье!

· Максимальный срок – 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Приобретайте собственную квартиру в перспективном районе Минска по цене ежемесячной аренды! Такое может больше не повториться – успейте решить жилищный вопрос до конца ноября!

Покупатели квартир в комплексе Minsk World получают бесплатную консультацию от дизайнеров интерьера!

На этом бонусы в комплексе Minsk World не заканчиваются! Покупатели имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Такая же бесплатная консультация может предоставляться потенциальным клиентам. Эксперты готовы объяснить все возможности дизайна интерьера любой квартиры.

Подробности по приобретению недвижимости в комплексе Minsk World можно узнать в офисе застройщика по многоканальному номеру мобильного телефона 7675. Менеджеры по продажам сделают для вас индивидуальный расчет с учетом действующих предложений!

Приобретайте собственную квартиру в перспективном районе Минска по цене ежемесячной аренды!

Комплекс Minsk World – это город в городе, где будет вся инфраструктура!

Вы легко сможете добраться в любую точку столицы. Рядом с комплексом Minsk World начала работу новая станции метро "Ковальская Слобода", а в его границах строится вторая станция – "Аэродромная". Уже не говоря о многочисленных маршрутах наземного транспорта.

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта

Удобные парковочные места для автомобилей расположатся по периметру каждого квартала. Также в комплексе строятся закрытые паркинги. Например, в готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Готовый паркинг на 800 автомобилей – здесь уже можно купить машиноместа

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Отличная возможность для бизнеса и карьерного роста!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – большой фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Особое внимание уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант на сайте bir.by!

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко.

Удобные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

В готовом квартале "Эмиратс Люкс" построен торговый центр

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Квартира в комплексе Minsk World – ваш лучший и правильный выбор!

Какой квартал вы выберете: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия"? А может быть, легендарный квартал "Чемпионов", в котором приобрели жилье многие известные спортсмены, полностью готовый квартал "Эмиратс Люкс" или новый квартал "Тропические острова"?

Буквально на днях в продажу поступили квартиры сразу в 10 новых домах: "Солт-Лейк-Сити" в квартале "Чемпионов", "Барселона", "Салоники", "Дубровник" и "Котор" в квартале "Южная Европа", "Каир" в квартале "Африка", "Нью-Дели" и "Манила" в "Азии", "Фламенко" в квартале "Мировых танцев" и "Бали" в квартале "Тропические острова".

Время терять нельзя, ведь на старте продаж всегда лучшие условия и лучший выбор!

Дом "Нью-Дели"

Дом "Дубровник"

Дом "Каир"

Дом "Фламенко"

Каждая новостройка имеет собственное название и уникальный архитектурный стиль, а объединяют их общие стандарты застройщика. Во-первых, дизайнерское лобби, в котором предусмотрено место для консьержа, зона отдыха и встречи курьера, а также санитарная комната.

Конечно же, все подъезды оборудованы современными домофонными системами. В лобби выходы на две стороны дома – на улицу, к автостоянке, и во двор, закрытый от движения машин.

В каждом доме дизайнерское лобби с выходами на две стороны дома – на улицу, к автостоянке, и во двор, закрытый от движения машин

Во-вторых, лифты ведущего производителя компании OTIS. В зависимости от этажности это два или три лифта на подъезд, один из которых обязательно будет повышенной грузоподъемности.

Кроме того, в проектах многих домов предусмотрены уникальные для Минска панорамные лифты – такие раньше встречались лишь в торговых центрах и лучших отелях.

Все дома оборудованы несколькими лифтами, один из которых повышенной грузоподъемности

В-третьих, продуманное освещение квартир. Большие окна со стеклопакетами ведущих зарубежных производителей есть в каждом помещении, которое может быть спланировано в квартире. Добавьте сюда остекленные лоджии, открытые балконы, террасы… В общем, солнца и света будет много!

Во всех квартирах – остекленные лоджии и большие окна

И самое главное – у всех квартир свободная планировка, которая позволяет создавать пространство по желанию владельца. Квартиру можно превратить в одну просторную студию, а можно, в зависимости от площади, выделить ровно такое количество комнат, которое требуется семье. При этом высота потолков – 2,7 метра, а на первом и последнем этажах, как правило, не менее 3 метров.

И никаких панелек – только монолитно-каркасные технологии строительства!

Дом "Солт-Лейк-Сити"

Дом "Салоники"

Дом "Манила"

Ноябрь – время менять съемное жилье на собственное! Только до конца ноября в комплексе Minsk World квартиры со скидкой до 30%! Выгодные предложения предусмотрены для работников системы здравоохранения, образования и IT-сферы, а также для молодоженов, семей с детьми, спортсменов-чемпионов и владельцев "Моцнай карткі".

Выбирайте и бронируйте квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by – и экономьте при покупке до 10 000 рублей. Это идеальный вариант для тех, кто ценит собственное время и деньги!

И только в эти дни у вас есть возможность приобрести квартиру в уникальную беспроцентную рассрочку от застройщика на срок до 100 месяцев! Без справок о доходах и поручителей!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Своя квартира в Минске по цене ежемесячной аренды – это реально!

Успейте до конца ноября решить жилищный вопрос на лучших условиях в комплексе Minsk World! Скидки! Акции! Рассрочка!

Исполните свою новогоднюю мечту уже сегодня!

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