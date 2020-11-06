СВР России передала Беларуси сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки

6 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Служба внешней разведки (СВР) России передала белорусской стороне сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки в Беларуси, а также предоставила свои оценки ситуации. Об этом рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

"Мы даем взгляд из так называемого западного угла - как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Беларуси, и предоставляем свои оценки, в том числе белорусским коллегам", - сказал Сергей Нарышкин. Всем этим директор СВР, по его словам, "с коллегами уже поделился".

"Мы, безусловно, с беспокойством относимся к тем событиям, которые происходят в Беларуси. Стараемся подсказать нашим коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, что этот опыт будет полезен", - отметил он.

Сергей Нарышкин также заявил, что Запад пробует на Беларуси методы дестабилизации обстановки в стране для их последующего применения в России. "Это очевидно - то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Беларуси на Российскую Федерацию", - сказал он. "Но, признаться, каких-то инноваций в Беларуси отмечено не было. Технологии цветных революций известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира", - добавил глава СВР.-0-