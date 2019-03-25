25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 1 тыс. большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Госпогранкомитета.

По состоянию на 8.00, перед пунктом пропуска "Каменный Лог" стоят более 520 большегрузов, "Бенякони" - более 200, "Привалка" - свыше 190, "Котловка" - более 140.

Более 240 фур ожидают выезда в Польшу, свыше 160 - в Латвию.-0-