25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 1 тыс. большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Госпогранкомитета.
По состоянию на 8.00, перед пунктом пропуска "Каменный Лог" стоят более 520 большегрузов, "Бенякони" - более 200, "Привалка" - свыше 190, "Котловка" - более 140.
Более 240 фур ожидают выезда в Польшу, свыше 160 - в Латвию.-0-
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